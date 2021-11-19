大熊猫宝宝诞生近百日 明年初料可在展区与公众见面

（早报讯）首只在本地诞生的大熊猫宝宝本月21日将庆祝诞生百日，它刚学会爬行，预计将于明年初在河川生态园的展区，与母亲嘉嘉一起与公众会面。

大熊猫宝宝8月14日出生后，引来许多人关注，但至今未还未公开与人们见面。

根据万态保育集团今早发布的文告，大熊猫宝宝将在本月21日满百日，如今体重多过6公斤，比出生时超过30倍，身长67公分，嘴里长出成排的乳牙，刚学会爬行。

万态保育集团首席执行董事巴克莱（Mike Barclay）透露，大熊猫宝宝有望在明年初与嘉嘉一同“见客”。“下来几周，访客可在大熊猫园林一窥大熊猫宝宝的踪影。随着它变得更自在、独立，明年初就可在园内的展区和嘉嘉一起与公众会面。”

文告指出，负责照顾熊猫的团队正在为大熊猫宝宝亮相做足准备，不仅为它进行更多健康检查，还帮它熟悉及适应新环境。团队会密切关注大熊猫宝宝动作协调与技能的发展，以决定什么时候适合将它移至展区。更多细节将在12月公布。

新中两国12月份联合公布大熊猫宝宝名字

大熊猫宝宝名字投选活动本月7日结束，所接获投票超过6万4000个。公众从入围的五个名字投选，它们是：宏宏、叻叻、新乐、新阳、新缘。获得最多票数的名字将成为大熊猫宝宝的名字。万态保育集团宣布，新加坡与中国将联合在12份，向公众揭晓投票结果，公布大熊猫宝宝的名字。