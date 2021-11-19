新马VTL航班反应热烈 新航首10天机票一小时内售罄

（早报讯）新加坡和马来西亚本月29日开通疫苗接种者空中旅游走廊，新加坡航空公司开放售票的一小时内，首10天飞往吉隆坡的航班机票均已售罄，酷航首日的票价更翻了近三倍。

新航的文告显示，公司自本月29日起每周会有10趟接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）航班，当中SQ108将每天从新加坡飞往吉隆坡，机票今天（11月19日）开放预订。

据记者观察，新航早上10时开始售票后网站一度瘫痪，不少网民也说页面加载不出来，但不到10分钟网站便恢复正常。截至早上11时，只有12月8日以后的VTL航班还有剩余机票。

新航受询时说，往来新隆的VTL航班需求非常高，因此不少航班机票均已售罄。另外，顾客若之前已向新航订购今年11月29日至明年3月26日的新隆直飞航班，而VTL航班仍有空位，公司将主动把这些乘客的机票，转为VTL航班的机票。受影响的乘客将通过电邮收到关于新航班的信息。

新航说，上述两个因素都可能导致人们无法订购部分日期的VTL航班。不过，若有人取消预订，这些航班可能会再次显示在系统上。

廉价航空酷航今天一早就开放VTL航班机票，早上8时25分，本月29日飞往吉隆坡最低票价约为118元，之后票价几乎每小时都增加几十元，到了中午12时，最便宜的机票约330元。相比之下，本月22日的最低票价仅为70元。

酷航的网站显示，今年VTL航班运行的时间为每周一至三和周六，截至中午12时，首周最低的VTL航班票价介于271至331元之间。

新加坡民航局昨天公布，启动初期每天往返樟宜机场和吉隆坡国际机场的六趟VTL航班将分别由新航、酷航、马来西亚航空、亚洲航空、捷星航空，以及马印航空提供。

马印航空和马来西亚航空的网站显示，两个航空公司最早从我国飞往吉隆坡的航班为11月29日，但都未注明哪个航班为VTL。捷星航空的网站则显示本月29日至12月3日的票价相比其他时段增加了至少9元，其中29日的票价增加了26元。

期盼许久的新马VTL开通，来自吉隆坡的沈君琳（32岁，客服人员）一早就查看各个航空公司的机票价，准备明年1月回乡过农历新年。

七年前来新的沈君琳已成为新加坡公民，她在疫情前每三四个月都会回乡探亲，但如今已将近两年没有看到亲人。“我打算等更多航空公司公布VTL航班行程和价格，但希望今天就订票，不然之后机票可能太贵。”

新方未证实新马陆路VTL 快车业者仍在观望

另一方面，马来西亚柔佛州务大臣哈斯尼昨天单方面宣布，陆路免隔离跨境安排将和航空VTL同一天启动，开放仅限于在新柔两地工作的长期证件持有者。对于上述消息，本地快车业者表示由于我国还没证实新马陆路VTL的启用日期，因此多数持观望态度。

一名不愿具名的业者说，在宣布新马将开通航空VTL后，就收到在新工作的马国人询问是否会恢复快车服务，可见许多人思乡心切。“但新加坡没有回应，也没透露任何细节，所以这项宣布并未溅起太大的水花。”

新加坡快车与旅游巴士协会（EEBA）终站服务和市场通讯小组组长叶础升受访时则说，暂未接获任何顾客的询问。

叶础升说，许多快车公司现在只剩下老板在撑着，即便行业能恢复正常运作，目前也没有足够的人力去应付客源。“有需求才会有供应，有供应我们就不怕去请人，但现在八字都还没一撇。”