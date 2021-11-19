布莱尔：价值体系使民主国家向美国靠拢

（早报讯）共同拥有的根本价值体系是民主国家建立深交的重要因素，西方国家虽然在个别的全球课题上寻求与中国合作，但在基本层面仍然会向美国靠拢。

出席彭博创新经济论坛的英国前首相布莱尔今天（11月19日）上午在“大国竞争：新兴的全球秩序”对话上说，西方国家在寻求建立正确的对华关系。它们一方面认识到气候变化等课题上不能没有中国的参与，但同时也对中国过去几年“对内更专制，对外更强悍”感到焦虑。

布莱尔将西方国家与中国的互动方式定义为“在最大程度上接触，但力量上更优越”。

“西方会要在军事、科技和经济上保持优越。到最后，包括英国在内的欧洲国家，在系统上会想要与美国在一起。”

列席同一场对话的还有美国前国务卿希拉莉和印度外交部部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）。希拉莉说，拜登政府近期与印度、日本和澳大利亚组成“四方安全对话”（Quad），意在“向中国清楚表示，我们当然必须和中国在一系列课题上合作，但我们也不能允许对方在广大亚太区域进行侵略性的军事扩充、霸占海上航行，以及威慑其他国家。”

苏杰生则指出，全球格局正经历变化，也有更多国家参与其中。印度通过对冲战略和自主的伙伴关系，以及根据课题与不同国家合作。

冠病疫情加速了改变步伐，推使各国在全球化上的思维从“要赶得及”转为“要为防万一”。各国愿意为安保支付更高成本，要供应链更可靠和具备韧性，对国家安全的定义也涵盖经济、卫生和数码安全。

“过去，你的国内体制是什么对我们并不重要。不过在现在这个数据驱动的世界里，信任和透明度等课题更重要……印度希望看到什么最符合自身利益，而如今符合这些利益的做法是与美国的关系更密切、与欧洲和英国的关系更牢固，以及为我们与亚细安，尤其是与新加坡的关系再次注入活力。”

布莱尔说，尽管美国国内政治分化，也面对巨大的政治挑战，但美国仍须对自己的价值和体系有信心。世界需要美国政治体制更团结，也需要更前后一致的美国政策。

“本世纪最终的走向是……世界上的民主国家加强联盟，并在应对中国崛起、与中国打交道的同时，意识到这些国家本身有些深层的共同之处。我们不要忘了，根本的价值体系是重要的，它让我们团结，也值得我们去维护。”