睡垃圾收集站起纠纷 无业汉飙脏话还打清洁工

无业汉称自己与家人不合，无家可归都睡在垃圾收集站，但他却两度在垃圾收集站与清洁工起冲突，不仅对清洁工飙脏话，还出手打人！

现年50岁的雷迪南共面对13项控状，包括蓄意伤人、破门行窃、嗅吸强力胶、骚扰等罪行。他昨日承认其中六项，余项则交由法官下判时考量。

案发期间，被告是一名无业汉，偶尔打散工。虽然已婚有孩子，妻女都针对他申请了个人保护令。

他求情时曾称，面对家庭问题，无家可归，所以住在垃圾收集站。他也提及当时妻子要他赚钱帮补家用，导致他面对很大的压力，才会打人、骂人、做出不该做的事。

根据案情，去年10月17日早上8时40分，被告到大巴窑1巷第159座的垃圾收集站找可以转卖的东西。此时，一名清洁工（38岁）告诉被告，他们已经清理好垃圾收集站，即将拉下铁卷门并上锁。

被告听了暴怒，对清洁工开骂，还踢清洁工的脚及腹部数次，导致清洁工摔倒。清洁工吓得立即逃跑，被告却紧追在后，在一阵追逐后才放过清洁工。

同样的事今年5月12日再度上演。当天傍晚5时30分，被告到大巴窑1巷第161A座的垃圾收集站，见到一些木制家具被弄断，被告便和另一名清洁工（32岁）发生口角，接着抓起对方的上衣，推他的肩膀，再向他挥拳。

清洁工逃跑时，被告紧追不舍，并从后方推清洁工，导致他往前扑，肩膀撞上灯柱受伤。