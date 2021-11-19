国大医院新设3D打印医疗室 精准复制病患器官

（早报讯）经历复杂的手术难免会带给病患压力和焦虑感，新加坡国立大学医院与制药商强生合作设立本地首个3D打印即时医疗室，可精准复制各病患的骨骼、肿瘤或器官，助医生解释和示范手术过程，减少病患对手术的恐惧。

设在国大医院的全天候3D打印即时医疗室今天起正式投入运作，72平方米的医疗室包括设计工作站、设计与合作讨论间，以及手术模拟工作台，旨在促进医生与生物医学工程师之间的合作，让他们测试点子或创新解决方案。

开幕典礼今早（11月19日）以线上线下的混合模式举行，卫生部医药服务总监麦锡威副教授担任嘉宾。

国大医院骨科外科部门主任许海波教授致辞时解释，医生可通过复制出的模型进行更有效的术前规划，如准确测量植入物的形状尺寸及位置，有助于缩短手术时间和减少病患术后出现并发症的概率。

他强调：“3D打印已深入医药和医疗保健领域，从提升医疗和病患教育，到手术规划甚至开药过程……这门技术在医疗领域有无限可能。”

来自强生的生物医学工程师将按照病患的电脑断层扫描（CT scan）图与医生讨论设计方案，之后通过3D打印机在约一两天内复制出模型。

骨骼等部位可利用硬质材料塑造，器官等软性部位则由软质材料复制。但强生亚太区先进技术高级总监杨昌錥指出，非常细小的静脉或较大面积如身体躯干等部位较难复制。

强生和国大医院约一年前开始计划设立3D打印即时医疗中心，国大医院的骨科外科部门是首个借助这项技术规划复杂手术的团队。至今，儿科心脏、骨科以及神经外科等领域共要求复制了约10到12个模型。