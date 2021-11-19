大和房屋物流信托已开始IPO售股

（早报讯）今年第一只进行首次公开售股（IPO）上市的信托——大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics REIT），已经登记进行发售，每单位售价0.80元，认购截止日期是11月24日。

该信托预期11月26日下午在新交所主板首日交易，上市时的市值是5亿4000万元，每单位净资产值0.76元。它预测2022财年的每单位股息收益率是6.5％，派息率是100％。而2022财年之后，信托承诺派息率至少90％。

它也将是今年来集资规模最大的IPO。它共将筹得5亿7550万元，基石投资者占2亿6885万元（包括星展银行、瑞士信贷、野村新加坡、美罗等共十个基石投资者的投资），公开售股占1亿9555万元（约2亿4444万股，其中2500万股供公众认购），保荐机构占7560万元，永久证券3550万元。它的保荐机构——日本挂牌大型物流与房地产发展商大和房屋工业株式会社（Daiwa House Industry Co Ltd，下称大和房屋），将持有信托的14％股权和3550万元永久债券。

信托上市时将有14个日本物流房地产，净可租用楼面超过42万平方公尺，总估值达9亿5290万元，而购价是8亿4050万元，从估值获得11.8％的折扣。

大和房屋给予信托优先拒绝权，未来可购买大和房屋在东南亚和日本的总共28个房地产。其中，11个在东南亚，总楼面超过52万平方公尺；17个在日本，总楼面超过58万平方公尺。