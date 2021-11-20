树木赋予新用途 升级再造为木凳让居民歇脚

（早报讯）得砍伐的树木赋予新用途，制作成木凳，摆放在宏茂桥的邻里公园和户外空间，让居民歇脚。

这是宏茂桥市镇理事会升级再造（Upcycling）计划的一部分，由雨树和非洲楝树（Khaya）循环再造的物品除了现有的十张木凳，也包括杯垫。杯垫将作为礼品，配合市镇会绿色运动送给参加线上游戏活动的居民。

李显龙总理今早在宏茂桥的植树活动上为升级再造的木凳揭幕，并为区内绿地种下一棵黄牛木（Pink Mempat）。李总理也是宏茂桥集选区议员。

自今年8月起，宏茂桥市镇会开展各项环境可持续计划，鼓励居民减少碳排放，为保护环境献力。当中，德义中学、静山小学和新光学校学生为区内垃圾桶上色，为原本单调的垃圾桶添上鲜艳的设计。

特别需求者协会（APSN）学生则利用市镇会的旧横幅，制作文具收纳包等再循环产品。这些产品将通过市镇会的面簿页和网站售卖。价格介于5元至10元，义卖所得将归特别需求者协会。

市镇会希望借此向年轻一代传达环保的重要，计划到了明年为100个垃圾桶和200条横幅进行再循环。

在节能减碳方面，宏茂桥市镇会已为区内803座组屋装置节能的LED灯。110部电梯也换上LED灯，可节省约三成的能源。2017年至2020年，用水量也减少约17％。

宏茂桥集选区议员、宏茂桥市镇会主席杰乐·大卫受访时指出，植树活动提醒人们绿化环境，保护资源的重要。市镇会将继续提倡节能省水，与此同时，也得维持社区事务与服务的素质。邻里的环保活动也让年轻一代的学生参与，把旧的垃圾桶和横幅升级再造。区内被砍伐的树木再循环为物品，供社区使用，这都体现了再循环、重新使用和减少浪费的方式。

植树活动上也举行AMK-In-Bloom颁奖仪式，两年一度颁发的奖项旨在肯定社区园丁在绿化工作的优异表现。得奖社区花园和Citiponics城市农场将把种植的蔬果赠送给德义区的100户低收入家庭。