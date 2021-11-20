东海岸绿色计划 居民种植蔬果与低收入家庭分享

（早报讯）为了推广绿色文化以及帮助低收入家庭，东海岸集选区推出三项绿色计划，让该区居民与社区园丁种植可食用的蔬果并分发给附近有需要的家庭，并且为热爱园艺的人配对工作。

来自社会服务机构、社区园艺团队、合作伙伴和东海岸居民的1000名社区园丁在“东海岸园艺爱心计划”（East Coast Grows for Good）下，各获得了一包盆栽土和种子，并在他们的社区花园种植蔬菜水果。

收割后的蔬果将会分发给附近的低收入家庭，以及放入东海岸集选区内的五个“邻里爱心冰箱”，让有需要的公众能自行领取。冰箱内的其他蔬果大部分则由民间组织Fridge Restock Community提供。该区基层组织也打算在明年举办社区收割日和农夫市场。

居民可受雇管理和维持邻里公园

另一项计划则是“东海岸居民园丁计划”。在国家公园局、东海岸市镇理事会以及劳动力发展局（WSG）的支持下，对园艺有兴趣的居民能受雇管理和维持邻里公园、花园和其他绿色空间。这能让居民在为自己社区做出贡献时也能赚取一点收入。

与园景承包商面试成功后，居民将会进入一个短期的职业试用期，接受在职培训并看是否适合这个工作。在试用期时，他们会获得每小时7元5角的培训津贴。成功受雇的居民，兼职工作的月薪为至少750元。这些居民园丁也可参加新技能资格（WSQ）框架下的相关培训课程。

配合新计划的推出，也是东海岸集选区议员的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，连同该区其他议员陈慧玲、陈舜娘以及国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今早到各自的选区派发从社区花园收割到的蔬菜，并与居民互动。

陈慧玲说：“尤其是年长和热爱园艺的居民，我想鼓励他们把握这些工作机会。他们在住家附近进行自己喜欢的活动时，也能赚取一些收入。居民能扮演积极的角色改造他们的住宅区和参与有意义的社区活动。”

居民园丁张维尼（69岁）受访时透露，自己每周最少四天会到住家楼下的社区花园耕种，每次三小时。每当她把种植的蔬果送给附近的居民时，都感到非常开心。

她说：“我国应该有更多这种社区花园，让公众都参与种植可食用的蔬果。这么一来，我们能依靠自己，不必担心没有食物进口。下来我希望能按照这里居民的需求，种植一些他们更有需要的蔬果。”