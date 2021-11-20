少年旅爱心礼物受益人创新高 公众可上网或扫码捐款

（早报讯）今年少年旅爱心礼物捐款活动的受益者预计高达逾4万4000人，创下自启动以来的最高纪录。活动延续去年的捐款方式，不设实体收集站，而是呼吁公众通过网络或者扫码捐款。

少年旅爱心礼物（The Boys' Brigade Share-a-Gift）活动迈入第34个年头，今年的受益者预计有4万4167名，是活动自1988年启动以来人数最多的一届。其中，3万5664名受益人除了获得活动礼包外，也可收到价值40元的职总平价礼券或通过职总平价网购服务订购的礼包。另有8503位受益人则可通过具体愿望（Specific Wishes），获得一件礼物。

为了更有效地应对疫情，今年的活动也将首次发放口罩给社区关怀计划下的受益人。这是今年初与来自130家社会服务中心的166名社工进行调查后做出的决定。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在今早（11月20日）的开幕仪式上致辞时，表扬少年旅在面对疫情以及与冠病共存期间，仍热心为筹款活动奉献。

他说：“冠病疫情持续为我们带来困扰，颠覆我们的生活、工作和娱乐的方式。在我们的朋友和邻里中，会有需要帮助的人。当社区挺身而出，协助解决他们的需求时，这是很有意义的一件事。”

受疫情影响，今年的活动不会设立食物与礼物收集站。有意捐款的公众即日起可在全国150个职总超市，通过扫描少年旅的PayNow二维码，或上职总平价网购服务或Giving.sg网站捐款。AXS终端机也会从本月26日起提供为少年旅爱心礼物捐款的选项。捐款活动截止日期为12月31日。

从即日起至12月31日，公众也可通过职总平价网购服务，订购价值20元、50元或80元的食物礼篮。这些礼篮将直接分发给社会服务中心的2万5664名受益人。

公众也可从12月6日至12月29日（公共假日和前夕除外），参与爱心礼物派发活动。配合安全管理措施，派发活动一天分五场，每场一小时，最多10辆车参与，每辆车只能有两名义工或五名居住在一起的义工。为确保义工与受益人的安全，所有义工也须完成疫苗接种。有意参与的公众可从本月22日起，前往http://www.bbshare.sg/报名。