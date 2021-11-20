后天起餐馆五人堂食不必同住 小贩中心隔日开始

（早报讯）延续了两个月的冠病稳定疫情阶段将按计划在明天（11月21日）结束，22日（星期一）起社交聚会人数顶限放宽至五人，到餐馆同桌堂食的五人只需完成疫苗接种程序，不必同住一户。

医院和疗养院也将在同一天恢复探视活动。

能够检查食客疫苗接种情况的咖啡店和小贩中心，将从23日开始允许一桌五人共餐。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇今天下午在记者会上，宣布防疫措施进一步放宽。

不过他也提醒，未接种疫苗的人应该继续尽可能地留在家中，探访体弱者的人也应该采取必要的措施。“比如说，如果你要去拜访家中有未接种者或者体弱年长者，你可以在上门前先做检测，保护他们。”

由于本土病例激增，我国9月27日进入稳定疫情阶段，包括让居家工作再度成为默认模式、将社交聚会人数顶限重新设为两人，以及只允许完成疫苗接种者在外用餐。

原定一个月后放宽的防疫措施，后来因为确诊人数居高不下，而且医院承受的巨大压力没有缓解，再延长一个月至本月21日。

不过，随着本地疫情出现缓解迹象，当局已经逐步放宽限制，比如允许同住一户的五人在餐馆用餐，以及在一些试点活动上放宽部分安全距离措施。

颜金勇说，冠病是史无前例的大流行病，病毒仍然非常难预测。“我们或许还是不时要踩一踩刹车器，但会尽最大努力避免这类情况出现。让我们继续保持警惕，履行社会责任，让检测成为生活的方式，控制感染，也保护我们的医疗系统。”