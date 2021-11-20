12岁以下儿童病例增加 政府希望明年初为儿童接种

（早报讯）本地确诊病患中，12岁以下儿童比率从上个月的6.7%增加至昨天的11.2%，政府希望能在明年1月开始为他们接种，保护这一群体。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授在政府抗疫跨部门工作小组的记者会上解释，儿童还无法接种，目前不能获得疫苗保护。相对于成年人，儿童也较难遵守戴口罩等安全管理措施。

他说：“大多数染疫的儿童病症轻微，但有小部分病情比较严重或因出现并发症而必进入儿科加护病房。也有一部分儿童染疫后出现儿童多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome-in Children，简称MIS-C）。”

麦锡威指出，卫生部将继续和冠病疫苗专家团合作，扩大全国接种计划，以包括5至12岁的儿童，降低他们感染的风险，和避免他们患上重症。卫生科学局也将和辉瑞合作申请相关批准。

其中，竹脚妇幼医院将开展儿童疫苗试打计划，研究如何能更好地为儿童接种疫苗，并审查疫苗的安全性和效能。

卫生部也正在密切观察国外的情况，例如美国已为260万名12岁以下儿童施打疫苗，之后会有更准确的实际数据来证明儿童接种疫苗的安全性。

麦锡威也提醒，除了儿童，20岁至30岁年轻群体占的病患比率正在增加。上个月这一群体在所有确诊病例中占14.2%，昨天则增至15.6%。

他说，一些年轻人以为他们患上重症的风险不高，因此还没有去接种疫苗。不过本地已经出现患上重症并且需要进入加护病房的年轻人。