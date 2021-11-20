重症比例与三个月前相比大幅减少

（早报讯）患上重症需进入加护病房以及死亡的病例，已从8月份的每1000人中12人，减至每1000人中五六人。卫生部长王乙康指出，这显示接种疫苗和追加剂的策略，加上疫苗苗接种差异化安全管理措施奏效。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天下午在记者会上指出，在加护病房的冠病病患人数，已从今年10月底的140人，降至昨天的110人。

他说：“患上重症并且需要进入加护病房或死亡的病患也在减少。我们追踪了8月、9月、10月的数据，发现患重症的病患数从每1000人中12人降至每1000人五六人。如果继续追踪11月的数据，相信会降至低于五人。”

王乙康也指出：“病例中的未接种年长者人数也正在减少。这个跌幅是直接和显著的，因为未接种的年长者虽然只占人口1%和所有年长人口的6%，但却占加护病房三分之二的病例。”

他举例，10月19日有119名未接种年长者染疫，他们大多数进入加护病房或死亡。10月底未接种年长者染疫人数已降至每天60人，目前则少于40人。

王乙康解释，跌幅主要有两个因素。第一是有更多未接种的年长者去接种。随着接种团队继续与未接种年长者接触，包括上门为他们接种，未接种的60岁及以上年长者人数已从10月的6万5000人降至目前的约5万9000人，两周内减少了5000多人。

另外，疫苗接种差异化安全管理措施让未接种的年长者减少外出，并鼓励更多年长者去接种疫苗，这也助于减少感染的人数。