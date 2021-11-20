准新郎酒驾判监吊照 法官：结婚后才入狱

准新郎酒后开车，为逃避临检而逆向行驶至少140米，被判坐牢17天，吊销执照42个月。大法官最后虽驳回被告的上诉，但准许他月底结完婚后才服刑。

判词显示，27岁的被告吴志勇在去年2月11日凌晨2时半，到乌节商业中心（Orchard Plaza）的一家酒吧喝酒，并在凌晨3时15分离开。

他在哥罗福街（Crawford Street）朝往劳明达街（Lavender Street）的方向行驶时，看见前方有路障。

被告为逃避临检，结果逆向行驶约140米，最后在美芝路（Beach Road）被交警拦截。

酒测结果显示，被告酒精含量超标，每呼出100毫升气体中，含有46微克酒精，超出法定的35微克酒精含量。

被告因此面对酒驾和危险驾驶的控状，并在认罪后每项罪行被判坐牢17天，各级驾照吊销42个月，两项刑罚同时进行。

被告在求情时称，案发时因发现女友不忠，才会到酒吧喝闷酒，求法官判他罚款外加短期拘留令或坐牢不超过五天。

他认为刑罚过重，昨天到高庭上诉。

审理这起上诉案的大法官说，公路交通法令在2019年修改后，提高了对酒驾、鲁莽或危险驾驶等罪行的刑罚。

大法官指出，被告危险驾驶的潜在危险极高，可对路人或其他司机造成严重伤害，这些都是加重刑罚的因素，因此认为被告有必要坐牢。

大法官认为，根据修改后的刑法框架，被告的刑罚不会过重，因此最后驳回被告的上诉。

由于被告将在这个月28日举行婚礼，法官准许被告下个月3日才开始服刑。（人名译音）