孙女偷祖母6750元 判入改造所12个月

家贼难防！六旬阿嫲把7300元的现金放进钱包内交给儿子代为保管，儿子把钱包放进衣橱内，岂料却被他的女儿发现，共偷走当中的6750元。

现年19岁的少女蒂维雅娜早前承认偷窃，在缓刑监视及青年改造所的报告都出炉后，昨日被判进入青年改造所12个月。

案发时，被告是一名包装工人，与父亲和祖母同住在裕廊西5道第17座的组屋单位内。

今年4月，被告的祖母（68岁）把装有7300元现金的钱包交给被告的父亲（50岁）保管，父亲跟着把钱包收在衣橱内，而衣橱则没有上锁。

两个月后，即在6月23日早上9时许，祖母跟父亲要她的钱包，岂料却发现钱包里只剩下550元。

两人翻遍整个组屋单位都找不到遗失的6750元，两天后的晚上11时许便质问被告，钱到底去了哪里，才从被告口中得知是被她拿走的，祖母当晚到警局报案。

调查揭露，被告在今年5月期间，翻查父亲的衣橱，发现装有7300元现金的钱包。她当下偷走一叠现金，把钱拿去偿还自己的债务及用在每日开销。她至今都没给祖母做出任何赔偿。

主控官说，根据缓刑监视及青年改造所的报告，被告只适合进入青年改造所。被告求情时，抽泣地恳求法官给她一次机会，从轻发落。

法官下判时说，判刑的考量主要是为了帮助被告改造，确保她不再重犯，最终判她进入青年改造所12个月。