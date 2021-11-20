QT Vascular公司首席执行官辞职

（早报讯）凯利板挂牌公司QT Vascular宣布其首席执行官兼执行董事康斯坦丁诺斯（Eitan Konstantino）已辞职，本月底将终止在公司服务。

公司2014年上市时便担任该职至今的康斯坦丁诺斯（54岁），日前遭一批股东（下称新大股东，包括新出现的持股超过10％的大股东Mission Well）发公开信指名道姓批评，并要求召开特别股东大会撤换包括康斯坦丁诺斯在内的四名现任董事。

该公司今天（11月20日星期六）中午宣布康斯坦丁诺斯辞职后，下午不久前又分别宣布将在12月6日和12月15日分别召开网上特别股东大会，分别是要委任新大股东提名的五人出任董事，以及撤除三名现任董事（已不包括康斯坦丁诺斯）。

根据QT Vascular今天中午的披露，康斯坦丁诺斯作为公司的首席执行官兼执行董事，他与公司的服务合约原本将随集团脱售某些资产给G Vascular私人有限公司等事项完成后结束，后来鉴于5月25日宣布的协议安排交易，他在董事会要求下延长了服务期。

双方于是在10月6日另外协议，康斯坦丁诺斯在有关协议安排交易完成或今年12月31日将卸任，视何者为先。但随着协议安排交易的进展和时间表日渐清晰，董事会持续的与康斯坦丁诺斯讨论他的任期。

鉴于最近公司的一些发展，康斯坦丁诺斯在11月19日通知公司，他希望提早在本月底卸任，而董事会在考虑之后已同意。

QT Vascular的保荐机构建力企业财务策划（PrimePartners Corporate Finance）已询问过康斯坦丁诺斯，并相信除了已披露的原因之外，康斯坦丁诺斯辞职并没有其他重大的原因。

QT Vascular公司股价昨日最后报0.9分，比一周前的1.1分的今年最高位回跌。