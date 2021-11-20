凯利板公司星嘉源签条款清单 打算进行反向收购交易

（早报讯）昨日股价飙升57.01％并遭新交所询问的凯利板挂牌公司星嘉源（Sinjia Land），昨晚（11月19日）宣布与日本3DOM Inc.旗下公司BINEX Inc.（简称BJN）达成不具法律约束的并购条款清单，将收购BJN在本地的BINEX Singapore（简称BSG）及子公司以及BJN的另一家子公司。

根据条款清单，星嘉源将以不到20亿元的价格全面收购BSG，这个价格是订于BSG估值的80％。星嘉源将发出公司股票给卖方来完成交易，每股发行价0.35元，比它昨日的0.168元闭市价高出108％。交易完成后，BJN将成为星嘉源的最大股东，持扩大后股本的96.99％。

这项收购计划如果进行并完成，将构成反向收购星嘉源，必须召开特别股东大会寻求股东批准，并有待符合其他条件。

星嘉源指出，BSG今年9月在本地注册成立，从事高粱（sorghum）种植、收割和销售业务以及从高粱生产和销售生物甲醇（biomethanol）等。目前，星嘉源还没获得提供任何关于BSG的财务资料。日本3DOM Inc.持有BJN的60％股权。

星嘉源一直在寻找把适合的业务注入集团，以提高股东价值。公司认为这项交易将使公司扩充进入新业务领域并取得营收增长，这两方面都将提高股东价值。

星嘉源答复新交所询问时表示，除了这项宣布之外，公司并不知道有什么未披露的有关公司的信息，可能解释昨日股价的异常交易。

星嘉源股票昨日价量齐飙，交易量超过8580万股，是全场第二活跃股。该股两个月前股价仅2.5分，至今股价已增加572%至0.168元。