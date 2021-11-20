11个小贩中心和七间咖啡店周二起允许五人一桌用餐

（早报讯）11个小贩中心和七间咖啡店下周二起，获准允许完成接种的食客最多五人一桌一起用餐。

这11个小贩中心是勿洛熟食中心、庙弯巴刹（Beo Crescent Market）、芽笼士乃巴刹、荷兰村巴刹和熟食中心、马吉街临时熟食中心、三巴旺山熟食中心、中峇鲁熟食中心、海军部村庄小贩中心、茨园小贩中心、淡滨尼天地小贩中心和白沙中小贩中心。

七座咖啡店分别是广东民路的Barfood & Co、淡滨尼道的好年（Goodyear Restaurant Enterprise）、实龙岗路上段的奇香、丹戎加东路的B4RI、三巴旺路的The Patio、滨海湾花园的沙爹湾（Satay By the Bay），以及滨海艺术中心购物坊的老饕湾（Makansutra Gluttons Bay）。

国家环境局和新加坡食品局今天（11月20日）发联合文告说，下周二（23日）起，以上11个小贩中心的出入口都会设置检测站，检查食客的疫苗接种状态，并能允许每组多达五人一桌一起堂食。各别摊主不用检查食客的接种状态。

食客能向职员出示“合力追踪”应用或扫描“携手防疫器”，证明已完成接种，并在通过后会拿到一个贴纸，以方便辨认。未接种者或还没完成接种的食客依旧只能外带，不准堂食。

其他小贩中心预计会在本月30日或以前设立类似的入境检测，此前，这些小贩中心只能允许最多两名完成接种者同桌吃饭。

咖啡店如果要接待每桌多达五人的食客，就需落实管控措施，包括把咖啡店围起来，设立指定入口处，并安排员工检查和区分完成或还没完成接种的食客。咖啡店业者同时要确保公共空间，如咖啡店前的五脚基不受阻碍。

食品局的安全距离大使和执法人员会定期到咖啡店检查，确保业者遵守疫苗接种差异化安全管理措等。违例者将被处分。