疫情期间压力倍增 特需人士看护者自组组织互助

（早报讯）冠病疫情给人们生活带来巨变，但对于照顾特需人士的看护者来说，这意味着加倍的负担与压力。

在这艰难时刻，由特需看护发起的互助组织关护之心（CaringSG）应运而生。关护之心今天正式推出首项“3i计划”（Project 3i），通过互联互助（CAREconnect）、友伴辅导（CAREbuddy）和专业支援（CAREwell）三大方面，给予处在不同阶段的看护者支持，帮助他们应对不断变化的需求。

截至今年9月，已有1406人正式加入关护之心的联盟网络，当中有76％本身是特需看护。他们触及到的看护者，已超过8000人。还有超过50位专业人士和义工参与。

3i计划明年起将在文礼和甘榜格南试行，后年再推广到其他社区。

关护之心创办人、本地儿科医生与流行病学家林方辉医生受访时表示，选择这两个社区，是因为计划得到两区的基层组织顾问李智陞和潘丽萍的热烈支持，两区的条件也适合启动计划。

林方辉有两名孩子患有泛自闭症障碍（autism spectrum disorders，简称ASD）和注意力缺陷多动障碍（attention deficit hyperactivity disorder，简称ADHD）。她分享，冠病阻断措施期间，特需学校和早期介入中心停课，特需孩童被迫全天候留在家中。日常作息的改变导致特需人士出现失调症状。这使得看护者不仅要适应工作上的改变，还在照顾至亲方面面对巨大挑战。

“许多看护者在心理健康问题、疲惫和过劳中挣扎，有些人陷入抑郁，甚至到了走投无路的地步。”

据统计，本地有至少27万名特殊需求人士看护者。他们的至亲患有不同程度的身体或精神疾病，需要专人长时间照料生活起居。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞为推介活动致辞时，引述第三个残障服务总蓝图（Enabling Masterplan）中提到特需看护的最大担忧，是当他们不再能够照顾至亲时，如何为未来做准备；如何履行他们的护理职责；以及他们也要休息和照顾好自己。

“这就是为什么关护之心的推出如此重要。关护之心是独一无二的，因为它是一个由看护者为看护者建立和领导的自发组织。因此，它对看护者的具体需求有深刻的理解，并能更好地为他们提供支持。”

3i计划除了通过线上平台和线下活动联系不同看护者，在社群内交换看护心得，精神上相互扶持。组织还会培训社区志愿者，加强他们对特需看护及其家庭的了解，学习如何更好与他们沟通和提供支援。

经过培训的特需看护老手还会与新手结成友伴，提供指导。

通过接受由社工、医生、治疗师、教师和心理学家等专业人士提供的咨询，护理者也能更好掌握和利用主流健康和社会服务资源，照料家人同时也照顾好自己。

先驱居民洪韵涵（45岁，高级系统分析师）正接受关护之心的培训，希望成为一名合格的友伴。她的一对19岁双胞胎女儿，在3岁时被诊断患有中度至重度泛自闭症障碍，学习进度缓慢。

“最开始我对自闭症的认知为零。一方面学习怎么去教，怎么去接受，同时也要加强自己的抗压能力。压力不止来自孩子的学习，同时也来自亲朋戚友、社会，甚至会担心同事如何看待。这些压力才是最致命的。”

洪韵涵热心在社区服务多年，她希望自己的经验能帮助他人，但也很快发现，自己的情况很难套用在每一个家庭身上。

“我发现到，还有很多没有接触过的特殊需求情况，比如老年痴呆、有身体残障等。每个看护者都处于不同的状态，通过学习，我学会用不同的方式去和他们接触。还有就是要学习聆听。”

3i项目获得淡马锡基金会、国家福利理事会（NCSS）、新加坡协助残障者自立局（SG Enable）以及新加坡赛马博彩管理局（Tote Board）的资金支持。