创值科技签约售股集资 掌控权将易主

（早报讯）主板挂牌科技公司创值科技（Addvalue Technologies）已签约私下售股，完成后将使公司掌控权易主。

根据协议，创值科技将私下发售23亿4000万股新股给印度尼西亚公司PT. Tron Asia Pasifik（下称Tron），每股发行价1.27分，总值2972万元。

这批新股总数稍微超过现有股本的一倍，将占扩大后股本的50.99％，因此Tron将成为掌控创值科技的最大股东。此项发行计划仍待符合一些条件，包括获得创值科技股东批准，以及获得证券业理事会批准豁免向创值科技其余股东提出全面收购献议。

创值科技今天（11月20日星期六）透露，新股的发行价比签约当天（11月18日）股票的1.3分交易量加权平均价低约2.31％。

此外，根据协议，Tron同意最迟在本月28日向创值科技提供502万元免息贷款，让公司应付眼下的营运资金需要。如果9个月内有关条件当中任何一项无法符合，创值科技将以每股1.27分的价格，发行3亿9500万股新股（占扩大后股权14.94％）给Tron，作为偿还该笔免息贷款。

Tron是印度尼西亚朗古迪（Rangkuti）家族拥有的一家投资控股公司，该家族拥有的业务涉及电信、房地产、交通、可再生能源以及教育。

创值科技文告指出，Tron认购这些新股，是因为创值科技集团的业务、业务模式和策略，与其业务和投资策略有协同效益。Tron希望借助创值科技在卫星通讯方面的书面连接性科技，进一步改进它提供的电信服务以及把握印尼的更多商机。

创值科技决定发行新股给Tron，是要筹集资金清偿借款、为集团的营运提供流动资金、开发新产品和科技以及进行业务扩张。它估计此新股发行将筹得2750万元净资金。

创值科技股票周五暂停交易，周四闭市报1.3分，已从今年8月间的0.9分历史低位回升。