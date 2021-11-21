预购组屋需求猛增 去年每个预购单位平均六人抢购

（早报讯）预购组屋需求猛增，平均申购率从2018年的2.6攀升到去年的5.8，意味着每个单位有近六人抢购。申请总数也从2018年的3万8500份申请，翻超过一倍至去年的8万7800份申请。

建屋发展局今天（11月21日）发文告说，预购组屋申请总数的增幅加快，且去年的增幅比2019年更为剧烈，反映了人们对新预购单位的需求持续存在。

当局也观察到，尽管人们对成熟区预购单位的需求，向来高于对非成熟区的需求，但总体而言，成熟区和非成熟区都需求旺盛。

多数申请预购组屋的是首次购屋者。来自这个群体的申请，从2018年的2万6100份增至去年的5万5300份，占去年所有申请的63.0%。

这5万5300份申请中，5万1400份来自首次申购预购组屋的家庭，占了92.9%。相较于2018年的2万2000份申请，这个数字也增加了超过一倍。

首次申购预购组屋的单身人士，申请人数过去两年则有起有落，先是从2018年的4100人减至2019年的3100人，去年又再回升到3900人。

年轻情侣黎学良（33岁，工程师）和华育欣（30岁，教育工作者）去年成功申购到三巴旺预购组屋项目Canberra Vista的四房式单位，但这其实已是他们第三次申请。

黎学良受访时分享，他们两年前首次申请了位于成熟区的黄埔预购组屋，原因是它靠近华育欣父母的家，两人以为这样一来机会比较大，没想到最终连选购单位的号码都没拿到。

后来，他们又申请了宏茂桥预购组屋，这次是因为项目靠近圣尼各拉女校，希望以后如果生女儿，能让她报读这所学校。可惜，项目同样抢手，他们两次申请无果后，决定申请距离黎学良父母家约300公尺的Canberra Vista。

黎学良说：“虽然是非成熟区，但项目靠近地铁站，还是相当方便的，而且价格相较于成熟区预购组屋，便宜至少约40万元。住得靠近父母，也方便他们想见孙儿时，可以直接走路过来。”

建屋局早前宣布，明年将推出超过1万7000个预购单位。当局认为，强劲的住房需求背后有几个推动因素。

其中一个因素是已婚者增加。根据2020年人口普查，2015年至2019年，我国每年平均有约2万3600对国人结婚，高于2010年至2014年的年均2万2400多对。已婚夫妇也从2010年的88万零800对，增至去年的97万7300对。

建屋局说，短期内，随着回声潮世代（echo boomers）达到适婚年龄，住屋需求将更高。回声潮世代指的是二战后婴儿潮的下一代，即出生于上世纪80年代末至90年代的人。

越来越多年轻夫妇、单身人士，以及有成年子女的年长父母，也选择拥有自己的组屋，而不是同住在一起，使得本地家庭规模越来越小。

2020年人口普查显示，居民住户（包括公民和永久居民）中，独居者的比率从2010年的12.2％上升至去年的16％。同一时期，两人小家庭的比率也从18.8％增加至22.6％。

过去10年，居民住户的平均成员人数从3.5人减至3.2人。去年，近六成的居民住户拥有三个或更少的成员，较2010年的44.5%有所增加。