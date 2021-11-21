因新组屋收入顶限调高而符合申购资格 多7500户家庭和360名单身者申请了预购组屋

（早报讯）新组屋收入顶限调高后，有更多新加坡人符合申购资格。截至去年12月，已有多7500户家庭和360名单身者申请了预购组屋。

建屋发展局是在2019年9月，将购买新组屋的家庭月入顶限从1万2000元调高到1万4000元，单身人士的月入顶限也从6000元上调至7000元。

在那之后，能够挤进购买预购组屋门槛的新加坡居民增加。根据建屋局今天（11月21日）的文告，截至去年12月，7500多户家庭和360多名单身者向当局申请了预购单位，他们在原本的收入顶限下不符合申请资格。

与此同时，为支持新加坡人购买预购组屋，建屋局也为符合条件的组屋买家提供各项住屋津贴。

总月入不超过9000元的首次购屋家庭，可享有高达8万元的额外安居津贴（Enhanced Housing Grant，简称EHG）。35岁及以上，月入不超过4500元的单身人士，也可享有高达4万元的EHG。

2018年至去年，购买新组屋的首次购屋家庭中，约1万5000户（40%）获得了住屋津贴，首次购屋的单身人士，则有3000人（64%）获得住屋津贴。

建屋局指出，尽管有较多首次购屋的家庭获得住屋津贴来购买新组屋，但获得住屋津贴的单身购屋者，比例更高。

首次购屋的单身人士自2013年7月以来，可购买非成熟区的两房式灵活组屋。2018年至去年，首次购屋的单身人士，占预购组屋申请总数的6%以上。