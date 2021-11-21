“清洁与绿化新加坡”推出虚拟导览 带公众参观鲜少开放的环保企业设施

（早报讯）配合一年一度的“清洁与绿化新加坡”活动，公众即日起至明年3月可报名参加20场虚拟导览，在电脑前跟随主持人参观一般不允许公众随意出入的环保企业和设施，包括处理蓝色垃圾回收箱的胜科环卫（SembWaste）材料回收设施，以及电子废物回收公司TES。

这个名为“清洁与绿化新加坡体验”（CGS Experiences）的虚拟导览将在“清洁与绿化新加坡”网站上陆续推出。首两个开放给公众报名的地点包括我国首个饲养黑水虻（Black Soldier Fly）的城市昆虫农场INSECTTA，以及采用循环经济模式的本地企业Xcel Industrial Supplies。

配合我国植树日50周年，并且支持国家公园局推出的“百万树木运动”，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（11月21日）早上在海军部村庄通过植树仪式，为常年“清洁与绿化新加坡”活动正式揭幕。

王瑞杰在预录的致辞中说：“前人种树，后人乘凉……就如1971年种植的小树苗已蓬勃发展成为一场植树运动一样，我们今天所创建的将会对我们的后代产生持久的影响。”

为了拍摄这段预录致辞的视频，王瑞杰特意到花柏山公园，站在前副总理吴庆瑞在1971年首届植树日种下的雨树前演讲。

他说，1971年举行首届植树日时，新加坡的年均气温在26摄氏度左右，去年则上升至28摄氏度。“气候变化是全世界面临的紧迫危机……在世界各地，我们看到了极端天气事件，包括洪水、干旱和热浪。在新加坡，我们在近年也看到了更强的降雨。”

因此，我国积极采取行动，在今年推出了2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030），推动国家可持续发展议程。

王瑞杰也呼吁大家继续尽自己的一分力量，推广和深化清洁与绿化行动。“50年前种下的树苗，已经长成美丽的大树，树冠宽阔、根深蒂固。同样的，清洁与绿化行动也可以在未来几年继续扩大和深化。”

今年的“清洁与绿化新加坡”活动主题为“一起保护我们的环境”。除了“清洁与绿化新加坡”体验，公众也可从即日起通过“清洁与绿化新加坡”网站，游览一系列的线上研讨会和展览。

另外，今年共有169人获颁“清洁与绿化新加坡”最佳清洁工友奖，以肯定这批前线工作者在冠病疫情期间，所作出的重要贡献。这也是奖项自2003年设立以来，获奖人数最多的一次。

今年也有六名园艺义工获选为锦簇社区计划（Community in Bloom）大使。公园局分别在2005年和2008年，推出锦簇社区计划以及锦簇社区大使计划，旨在培养公众对园艺的兴趣，让居民在专人指导下义务照料社区花园。

目前，全岛已有超过1700多个社区花园，以及83名锦簇社区计划大使。