首批开放五人堂食咖啡店 将设定出入口增派人手检查食客

（早报讯）七家咖啡店将从后天（11月23日）起，率先开放让五人共桌。受访的咖啡店业者表示已做好准备采取管制措施，设定出入口，并增派人手检查食客的疫苗接种状态。

业者也预计，咖啡店下来允许五人堂食后，生意将有所好转。

国家环境局和新加坡食品局昨天发文告宣布，11个小贩中心和七家咖啡店将从11月23日起，获准让完成冠病疫苗接种的食客最多五人一桌用餐。

其中一家位于三巴旺路的咖啡店，The Patio的老板维恩（Vern）认为允许五人同桌堂食后，该咖啡店的生意会比现在多出约50%。为了确保食客保持安全距离，他也撤了约四张桌子。

“现在如果有四名食客一起来用餐，我得将他们分两桌，但从23日起就不需要那么做，这意味着我的咖啡店能够容纳更多的人，相信生意会有所好转。”

维恩指出，The Patio在早前就设置指定入口，检查食客接种疫苗证明。因此，下来即使食客增加，过程也应该会相当顺畅。

淡滨尼道好年咖啡店（Goodyear Restaurant Enterprise）的老板娘白明頤（25岁）则透露，该咖啡店在几天前完成了出入口设置，也在入口旁设立标牌。

“我们将增聘人手，在入口处检查食客是否已完成疫苗接种，若已接种，就可获得一枚贴纸。”

白明頤认为，如果检查有序，就能避免混乱而导致入口处大排长龙。

她说，短期内咖啡店的生意可能会有所增加，刚开始放宽时，人们难免比较积极，想与自己的亲人好友聚餐。但是，长远来说，顾客是否会持续就要看疫情发展，如果疫情持续，人们还是会尽量避免出门。

熟食中心开放五人堂食生意料增 但座位恐不够

首批放宽堂食限制的小贩中心包括中峇鲁熟食中心。恰逢周末，该熟食中心不少摊位今早出现大排长龙的景象。摊贩对人潮回增感到欣喜之余，也担心接下来堂食人数进一步放宽后，会因开放座位不足造成一定程度的混乱。

据记者今早走访中峇鲁熟食中心观察，该中心设有两个出入口，大多食客会主动进行出入登记并向检查人员出示疫苗接种状态。

目前熟食中心的桌子仍在保持安全距离的情况下由橙色护栏围成两人座，由于食客较多，在上午九点半左右已一位难求。

中峇鲁商联会主席卢德盛受访时说，环境局人员预计将在明天下午来调整熟食中心的座位规划。

他指出，这里共有328张桌子、1440个座位，但由于堂食的同行人数限制及安全距离管控，当前仅开放了其中约35%的座位。

卢德盛说：“接下来，外面一圈约30张大一些的圆桌会开放成五人桌，靠近档口的小圆桌会开放成四人桌，四人的方桌则保持不变。”

据观察，不少摊位大排长龙，队伍已排至用餐食客身后，加上还有食客在等候座位，一些过道稍显拥挤。

在此经营咖啡摊位的陈全（62岁）对于开放五人堂食表示欣喜之余也存在担忧，他说：“可以先放宽限制大家都很开心的嘛，生意会更好一些。但是开放的话，更多的人来就会更难管控，大家感染冠病的风险自然也会更大。”

和家人一同用餐的食客黄亚仔（75岁）是中峇鲁熟食中心的常客，他在牛车水大厦经营鱼圆面摊，表示这里的景象要比牛车水的繁荣许多。他认为先让部分检查机制完善、人流量较大的小贩中心开放五人堂食，可以先发现潜在的问题，让其他熟食中心可借鉴。