移民局起获8000个非法进口检测仪

移民与关卡局两周破获五起非法进口冠病检测仪的案件，起获近8000个检测仪。

移民局面簿贴文，当局官员于10月26日至11月12日，在樟宜航空货运中心（Changi Airfreight Centre）破获了五起企图未经授权进口冠病检测仪入境的案件。

涉事的买家虚报进口的全部或货物是“检测仪”，企图瞒天过海，但过关期间，官员经扫描后发现包裹异常，识破诡计。

案件已转介给卫生科学局展开进一步调查。

贴文附上的照片显示，10月26日，当局起获2800个检测仪与7万9608个胶囊/片剂的各种药物，这些都被申报为“胶水”。

11月4日，当局起获申报为“测纸”的1000个检测仪。11月10日，当局起获315个检测仪与10瓶液体（Huureka-Liquid），不过这些货物原本全都申报为“Huureka-Liquid”。

11月12日，当局先是起获申报为“Tesr Kit”的2500个检测仪，同一天又起获另外1250个检测仪，五次行动中共起获7865个检测仪。

在新加坡提供的所有冠病检测仪，都应通过卫生科学局登记，或经大流行病特别采用程序（PSAR）获得授权。

更多卫生科学局对冠病检测仪授权和批准的清单可点击网址了解。