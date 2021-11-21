新加坡与印度VTL开通初期 每天有六趟专属航班从真奈、德里和孟买抵新

（早报讯）新加坡将在11月29日与印度开通疫苗接种者旅游走廊，开通初期，每天将有六趟专属航班从真奈、德里和孟买抵境。

新加坡民航局今天（11月21日）发文告公布新印接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）的细节。文告指出，新加坡民航局已同印度民航局达成协议，恢复新印两国之间的商业航班。

有意从印度入境我国的短期访客和长期证件持有者，可从明天（11月22日）傍晚6时起，申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP）。已完成疫苗接种的新加坡公民、永久居民以及12岁以下孩童通过VTL从印度入境我国，无需申请VTP。

航空公司也可营运往返新加坡和印度的非VTL航班，但乘搭非VTL航班入境我国者须遵循我国卫生部现有的公共卫生条例。航空公司将在做好准备后，宣布VTL和非VTL航班的时间表。

民航局也说，有意从马来西亚和印度尼西亚入境我国的短期访客和长期证件持有者，可从明天（11月22日）上午10时起申请VTP。从芬兰和瑞典入境我国者，则可从明天傍晚6时起申请。

民航局提醒，需要签证的短期访客应在VTP获批准后，在启程飞往新加坡前申请签证。他们也须在出发前购买投保额不少于3万新元的旅游保险，以支付冠病相关的治疗和住院费用。

需要协助的VTP申请者，可拨打询问热线68125555，或上网https://safetravel.ica.gov.sg/contactus填写询问表格。