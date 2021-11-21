卫生部驳斥资助连花清瘟研究 指吴明盛贴文不实

（早报讯）人民力量党秘书长吴明盛日前在面簿称卫生部曾资助有关连花清瘟能否治疗冠病轻症的研究，他质问为何不公布研究结果，并指卫生部称目前无这方面的研究是在撒谎。卫生部对此做出严正驳斥，指吴明盛的指控无事实根据。

卫生部今天（11月21日）在面簿发布声明说，吴明盛指政府说谎，是一项严重且毫无事实根据的指责。

“如果吴明盛继续做这项不合理的指责，我们保留权力对他采取进一步的行动。”

卫生科学局在本月17日发文告说，当局批准连花清瘟作为缓解伤风感冒症状的中成药，但未批准它们用于治疗或减轻冠病症状。指连花清瘟能治疗或预防冠病的说法是不被允许的。当局表示，至今没有临床试验的科学证据显示包括连花清瘟在内的任何草药产品，能医治或预防冠病。

吴明盛本月18日上载面簿贴文，指卫生部曾资助一项应该在去年7月至今年2月展开的研究，该研究的目的是探讨连花清瘟对治疗冠病轻症是否有效。

吴明盛质问该研究为何不曾公布结果。他指卫生部说目前无针对连花清瘟的研究是在“公开说谎”。

卫生部今天在声明中说，它确实曾准备在一项中药研究津贴计划下，资助吴明盛所指的研究。然而，该研究项目的首席研究员过后取消对资助的申请，她当时给的理由是，无法找到适合进行研究的地点。

卫生部说，至今只有几个有关连花清瘟的随机对照临床试验（randomised control clinical trials），而且都是在中国进行。由于这些临床试验的病人人数不够多，因此没有确凿的科学证据显示可以在新加坡使用连花清瘟来预防或治疗冠病。

卫生部吁请公众向医生咨询有关管理冠病病症事宜，避免臆测或散播可能引起人们恐慌的假信息。

卫生部也劝请公众上网，了解有关冠病疫情的最新消息。关于消费者安全方面的信息，也可点击链接了解。

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