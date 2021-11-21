Cuscaden Peak竞购计划获得金管局和资媒局批准

文 /
陈紫筠

发布 / 2021年11月21日 8:11 PM

更新 / 2021年11月21日 9:09 PM

Cuscaden Peak财团竞购新加坡报业控股非媒体业务的计划已获得金管局和资媒局的批准。（档案照）
Cuscaden Peak财团竞购新加坡报业控股非媒体业务的计划已获得金管局和资媒局的批准。（档案照）

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（早报讯）Cuscaden Peak财团竞购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务的计划已获得新加坡金融管理局（MAS）和资讯通信媒体发展局（IMDA）的批准。

财团今天发表文告指出，在监管局的批准下，一旦财团提出的计划生效，报业控股房地产投资信托（SPH REIT）经理人的控制权可更换，并且可收购KBS US Prime Property Management的有效股权，以及第一通（M1）的间接股权。

财团指出，目前只剩等待澳大利亚外国投资审查委员会（Foreign Investment Review Board of Australia）的批准。

继吉宝企业（Keppel Corp）调高出价，Cuscaden Peak财团也提出更高的献议价，收购报业控股的非媒体业务。报业控股独立董事初步建议股东接受财团献议，对吉宝企业的献议投反对票。

财团将现金献议提高至每股2.36元，同时提供每股1.602元现金，加上0.782股SPH REIT单位的选项。

至于吉宝的献议，报业控股股东每持有1股，可获吉宝企业支付的0.868元现金、0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的0.782股报业控股房地产投资信托单位。按11月9日的股价计算，每股收购价为2.351元。

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