Cuscaden Peak竞购计划获得金管局和资媒局批准

（早报讯）Cuscaden Peak财团竞购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务的计划已获得新加坡金融管理局（MAS）和资讯通信媒体发展局（IMDA）的批准。

财团今天发表文告指出，在监管局的批准下，一旦财团提出的计划生效，报业控股房地产投资信托（SPH REIT）经理人的控制权可更换，并且可收购KBS US Prime Property Management的有效股权，以及第一通（M1）的间接股权。

财团指出，目前只剩等待澳大利亚外国投资审查委员会（Foreign Investment Review Board of Australia）的批准。

继吉宝企业（Keppel Corp）调高出价，Cuscaden Peak财团也提出更高的献议价，收购报业控股的非媒体业务。报业控股独立董事初步建议股东接受财团献议，对吉宝企业的献议投反对票。

财团将现金献议提高至每股2.36元，同时提供每股1.602元现金，加上0.782股SPH REIT单位的选项。

至于吉宝的献议，报业控股股东每持有1股，可获吉宝企业支付的0.868元现金、0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的0.782股报业控股房地产投资信托单位。按11月9日的股价计算，每股收购价为2.351元。