（早报讯）美国隔夜股市起落参半。道琼斯工商指数和标普500分别下跌0.75％和0.14％，纳斯达克指数上升0.40％。

本地股市因缺乏利好消息显得疲弱，新加坡海峡时报指数上周五（11月19日）下滑4.68点或0.14％，收报3232.34点。

今日（11月22日）可关注股票：

1. Cuscaden Peak财团竞购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务的计划已获得新加坡金融管理局（MAS）和资讯通信媒体发展局（IMDA）批准。财团目前只是在等待澳大利亚外国投资审查委员会的监管部门批准。

2. 星和（StarHub）披露DARE+计划。DARE+的目标是在2022至2026财年之间，实现累计2亿2000万元的毛利增长，以及2亿8000万元的成本节约。

3. 凯利板挂牌公司美特尔（Metal Component Engineering）通过子公司5Digital与Adazal Private Limitedd达成协议，以大约203万元收购Adazal的18.41%股权。这项投资部分以100万元现金实现，其余103万元通过发售2007万股美特尔的新股给三名Adazal的天使投资者，每股4.95分。Adazal是一家社交商务公司，拥有平台“Triber”。美特尔要求恢复交易。

4. 创值科技（Addvalue Technologies）要求恢复交易。该公司早前宣布，已和PT. Tron Asia Pasifik签署认购协议，以每股0. 0127元的价格配售23亿4000万股给后者。

5. 辉联集团（Vibrant Group）与Desa Tiasa（DTSB）和丹斯里拿督林清标达成庭外和解，后两者同意撤销清盘申请和传讯令状。和解的条件之一，DTSB抵押给Singapore Enterprises Private Limited（SEPL）的Saujana Tiasa（STSB）50%股份，将在和解协议签订之日起30天内转让给SEPL或其指定人。

6. 绿科控股（ecoWise Holdings）已经委任W Capital Markets为持续保荐机构（Continuing Sponsor）。