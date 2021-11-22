政府周五开始发放第三次租金补贴

（早报讯）超过4万名私人房产租户和自用业者，本周五（11月26日）起将收到政府通过租金援助计划发放的第三次租金补贴，补贴总额超过4亿7000万元。

这笔通过租金援助计划（Rental Support Scheme）的补贴将直接发放给受益业者，而不是通过私人房产的业主，发放的方式与今年8月6日和9月22日的相同。

年收入不超过1亿元的中小企业和符合条件的非营利组织，如果租用或者自用私人房产，就能获得相等于一个月租金的补贴。

财政部和国内税务局周一（22日）上午发文告说，当局也将发信通知受益业者，后者也可以在本周五之后，登录税务网站（myTax Portal）查看信函的电子副本。

政府为扶助企业承担商业租金所发放的三次租金补贴，总额超过9亿元。

财政部长黄循财上个月20日宣布为企业提供租金补贴，协助业者应对9月27日至11月21日之间落实冠病疫情稳定阶段的租金成本。

为了加快补贴发放速度，当局将自动将第三次补贴发放给获得第二次补贴的业者。使用PayNow或与税务局有财路安排的业者将在本月26日之前收到补贴，其余业者则会在下个月10日之前收到支票。

至于未能获得第二次补贴的业者，他们如果在9月24日之前开始租约或者取得营业执照，应向税务局申请租金补贴。申请将从下个月10日开放至明年1月21日。业者可以上网go.gov.sg/irasrss了解更多详情。