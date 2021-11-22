政府周五开始发放第三次租金补贴

文 /
陈可扬

发布 / 2021年11月22日 10:42 AM

更新 / 2021年11月22日 5:33 PM

11月26日起，超过4万名私人房产租户和自用业者将收到政府通过租金援助计划发放的第三次租金补贴。（海峡时报档案照）
11月26日起，超过4万名私人房产租户和自用业者将收到政府通过租金援助计划发放的第三次租金补贴。（海峡时报档案照）

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（早报讯）超过4万名私人房产租户和自用业者，本周五（11月26日）起将收到政府通过租金援助计划发放的第三次租金补贴，补贴总额超过4亿7000万元。

这笔通过租金援助计划（Rental Support Scheme）的补贴将直接发放给受益业者，而不是通过私人房产的业主，发放的方式与今年8月6日和9月22日的相同。

年收入不超过1亿元的中小企业和符合条件的非营利组织，如果租用或者自用私人房产，就能获得相等于一个月租金的补贴。

财政部和国内税务局周一（22日）上午发文告说，当局也将发信通知受益业者，后者也可以在本周五之后，登录税务网站（myTax Portal）查看信函的电子副本。

政府为扶助企业承担商业租金所发放的三次租金补贴，总额超过9亿元。

财政部长黄循财上个月20日宣布为企业提供租金补贴，协助业者应对9月27日至11月21日之间落实冠病疫情稳定阶段的租金成本。

为了加快补贴发放速度，当局将自动将第三次补贴发放给获得第二次补贴的业者。使用PayNow或与税务局有财路安排的业者将在本月26日之前收到补贴，其余业者则会在下个月10日之前收到支票。

至于未能获得第二次补贴的业者，他们如果在9月24日之前开始租约或者取得营业执照，应向税务局申请租金补贴。申请将从下个月10日开放至明年1月21日。业者可以上网go.gov.sg/irasrss了解更多详情。

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