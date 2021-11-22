A*STAR未来两年投1800万 加强我国应对供应链挑战能力

（早报讯）新加坡科技研究局（A*STAR）将领导一项公共私营合作计划，在接下来两年投入1800万元制定让供应链更灵活应变的解决方案，加强我国应对供应链挑战的能力。

这项新的供应链4.0计划获得新加坡国立大学的下一代物流中心以及新加坡科技设计大学的支持，至今吸引了宇航、快速消费品、医药、精密工程和半导体这五个领域的50多家企业参与。这些伙伴将携手制定数码和自动化解决方案，让供应链更具韧性和稳定。

与此同时，新科研将在先进再制造与科技中心设立一个供应链控制塔，测试这些解决方案。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天在第四届工业转型亚太区（Industrial Transformation Asia-Pacific，简称ITAP）博览会的开幕礼上做出上述宣布。他指出，冠病疫情加速工业4. 0的步伐的同时，也提醒了我们先进制造业不局限于工厂内。

王瑞杰说：“随着焦点从在哪里制造转到如何制造，我们必须了解带来改变的因素。如果我们掌握了智能供应链、可持续制造、快速创新和让机器安全这四个因素，我们将能充分跟上工业4.0的趋势。”

研究员将在上述计划下优先针对医药和快速消费品领域，制定数码价值链、优化数据、使智能工厂自动化和下一代物流相关的解决方案。这有助于企业更好地应对供应链中断的情况，以及加强监督和管理货物流动的能力。

新科研也将提供培训课程，协助制造业掌握供应链4.0技术。

ITAP博览会今天起在新加坡博览中心举行，三天活动预计吸引1万5000人亲临会场或在线上参加。其中，5000人预计在这期间到场出席展会。