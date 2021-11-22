李显龙总理：亚细安与中国下来应加强自由贸易协定

（早报讯）亚细安去年跃升为中国最大贸易伙伴，双方全年贸易额超过5000亿美元（约6800亿新元）。李显龙总理说，亚细安和中国建立全面战略伙伴关系后，应着手加强亚细安—中国自由贸易协定，并希望能尽快展开联合可行性研究。

李总理等亚细安领导人，今天（11月22日）同中国国家主席习近平共同出席亚细安—中国纪念峰会，庆祝双方建立对话关系30周年。李总理在会上发言时，就亚细安和中国升级为全面战略伙伴关系后，能在哪些方面进一步加强合作提出建议。

李总理说，亚细安和中国在冠病疫情期间仍继续加强伙伴关系。亚细安不仅在去年跃升为中国第一大贸易伙伴，在保护主义抬头之际，亚细安和中国也通过推动世界上最大的贸易协议——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），在贸易自由化方面发挥领导作用。该协议将于2022年1月1日生效。

新加坡因此欢迎亚细安和中国升级为全面战略伙伴关系，并有信心这将是双方关系一次有意义、实质性且互惠互利的提升。

展望未来，李总理认为应着手加强作为双方关系基石的亚细安—中国自贸协定。他说：“强化后的亚细安—中国自贸协定将振兴我们的经济，并为本区域企业与员工创造新机会。我希望联合可行性研究能尽快展开。”

他也期待更新亚细安—中国航空运输协定，以支持民航和旅游业。

李总理举新加坡为例，我国至今已同21个国家宣布了疫苗接种旅行路线（VTL）。“随着各国在各自的疫苗接种计划上取得进展，亚细安成员国和中国现在讨论如何逐步和安全地恢复跨境旅行是适时的。例如，可通过制定数码化、可互操作和安全的方案，来促进疫苗接种证书的相互认可。”

在疫后经济复苏之外，亚细安和中国也应继续合作维护本区域的和平稳定，包括处理南中国海的紧张局势。

李总理重申，新加坡作为非声索国和依赖贸易的小国，立场没有改变。“新加坡将继续与中国和其他亚细安成员国合作，制定有效和实质的《南中国海行为准则》，且符合公认的国际法原则，包括1982年的《联合国海洋法公约》。”

本区域和平与繁荣的另一关键因素是中美关系。李总理强调，本区域国家希望与美国和中国都建立良好关系，不愿选边站。

“我们因此对近期的中美高层交流，包括习近平主席和拜登总统上周的虚拟会晤，表示欢迎。习主席和拜登总统发表声明，表示愿共同努力深化合作和避免冲突，也令人鼓舞。”

李总理希望中美能达成权宜妥协（modus vivendi），让两国能够在共同关心的领域，如气候变化、自由贸易，开展合作。中美近日在联合国气候变化大会达成强化气候行动联合宣言，就标志着重要的第一步。

李总理也强调，由亚细安主导的平台，有助促进本区域主要参与者之间的建设性对话、信任与合作。“这需要中国和其他伙伴的坚定支持，以强化亚细安核心，和亚细安在开放包容的区域架构中的关键作用。”

纪念峰会上，亚细安领导人和习近平也回顾了亚细安和中国之间的广泛合作，讨论如何进一步加强联系，并就区域和国际局势交换意见。