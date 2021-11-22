太多人涌入申请马国和印尼疫苗接种者通行证 网站频当机

（早报讯）马来西亚和印度尼西亚的疫苗接种者通行证今早（11月22日）一开放申请，怀疑因为太多人涌入网站申请，导致网站出现当机问题，不少民众纷纷申诉无法提交申请。移民局目前正在着手解决问题，以恢复系统的运作。

有意通过疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划，从马国和印尼入境我国的短期旅客和长期证件持有者，可从今天（11月22日）早上10时起申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP）。

不过，VTP的申请开放不久，不少马国民众就在面簿的新马群组中申诉移民与关卡局网站频频当机。他们遇到的问题包括无法开启申请页面、进入页面后不能提交一次性密码（OTP）等。

在本地工作的马国公民黎依文（29岁，零售业）将在下月初通过VTL飞回家乡，并于12月中回返新加坡。她在早上10时便到移民局的网站申请VTP，不过一直到11时左右仍无法成功提交申请。

“我试了很多次，有时是无法显示验证码，有时是点击‘下一步’但是网页却没有任何反应。”

移民局答复《联合早报》询问时，对于公众无法在SafeTravel平台申请VTP表示知情。移民局说，当局正在解决这个问题以恢复系统的运作，并对所造成的不便表示歉意。

除了马国和印尼，从印度、芬兰和瑞典入境我国的短期旅客和长期证件持有者，也可从今天傍晚6时起申请VTP。

民航局：旅客无须急着申请VTP

VTP将开放让接下来60天内入境我国者申请，即准备本月29日至明年1月21日入境者，因此旅客无须急着申请。民航局吁请打算在12月1日之后入境我国者，等到本月24日之后才提呈申请。

需要协助的VTP申请者可拨打询问热线68125555，或上网填写询问表格。

民航局提醒，需要签证入境我国的短期访客应在VTP获批准后，在启程飞往新加坡前申请签证。他们也须在出发前上网提呈电子健康申报，并且购买投保额不少于3万新元的旅游保险，以支付冠病相关的治疗和住院费用。

新马定本月29日开通疫苗接种者空中旅游走廊，每天有六趟专属航班往返两地，多家航空公司的机票都卖得火热。