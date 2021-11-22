堂食条例今起进一步放宽 餐馆现人龙生意增加

（早报讯）餐馆堂食条例即日起再放宽，同桌堂食的五人不必同住一户，好些餐馆外今天排起人龙。受访业者预计，条例放宽后，生意增加了至少一两成。

记者今天（11月22日）在午餐高峰时段走访乌节路中央城（Orchard Central）和乌节门（Orchard Gateway）时发现，好些餐馆都坐了一桌五人的食客。有餐馆甚至排起人龙，队伍中有至少18组食客。

符姓食客（49岁，经理）和妻子原打算带岳父岳母享用日式自助餐，但因人龙太长，改吃韩式烧烤。他说：“我们和岳父岳母不住在一起，好多个月没有一起出外吃饭了，今天就趁条例放宽，加上我们都有空，就一起外出吃饭。”

餐馆堂食条例即日起放宽，同桌堂食的五人只需完成疫苗接种，不必同住一户。有医疗理由不能接种冠病疫苗的公众，下个月起也能算入同桌堂食的五人限制中。

韩式烧烤和火锅餐馆Gangnam Story负责人施懿玶说，餐馆昨天就不断接到顾客来电，希望预订座位。对比上个星期，今天的生意增加了约10％至20％。

她提到，现在不用检查同桌食客是否同住一户，对服务员是一大好事，也方便许多。“之前虽然已明文规定五个食客要是同桌，必须住在一起，但还是有顾客会和我们吵。现在就少了这些烦恼。”

售卖意大利餐点的餐馆Supply & Demand服务员爱德华透露，今晚的预定座位多达10桌，共30名食客。条例放宽后，附近办公楼的上班族也能结伴到餐馆吃饭，餐馆生意预计整体将增加30％。