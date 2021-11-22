今起家庭访客限制放宽至五人 经理相隔一月邀父母和姐姐家中聚餐

（早报讯）自政府宣布我国9月底进入疫情稳定阶段，邓维铭（46岁，项目经理）已有超过一个多月没带孩子们探望他们的祖父母，只能通过视频通讯保持联系。

今天起政府放宽防疫措施，允许每户家庭接待不超过五名访客，居家办公的邓维铭就邀请了父母和姐姐做客，全家人难得团聚谈天。

他与妻子方毓善（44岁，行政人员）也准备周末一家五口前往外祖父母家。

邓维铭说：“疫情前，我们每个周末都会带孩子探望祖父母以促进家中老少的感情，维持一种很好的价值观。自疫情暴发以来，我们尽量只用视频通讯，也能减少把病毒带给父母的风险，但很可惜效果就是没有那么好。”

因之前社区冠病病例广泛扩散，包括学校也陆续出现病例，邓维铭与妻子曾想过全家人在完成快速抗原检测（ART）后才到访父母家。但他们还是非常担心自己会把病毒带给高龄八九十岁的父母亲，就耐心地等着社区冠病感染率降低，疫情稳定时才探访。

如今邓维铭的公司要求员工每周进行冠病检测，儿子的小学也要求学生进行定期快速抗原检测，加上父母都已接种疫苗，邓维铭与妻子也能比较放心让三名年龄介于5岁至8岁的孩子探望父母。

方毓善说：“当然我们还是会选择在家里吃，毕竟外面要脱下口罩，带着孩子和年迈父母还不是很放心。我们也会留意确诊数据和社区感染率，若疫情再次加剧，政府需要收紧也在所难免。”

大部分的大家庭也是迫不及待等着周末假日到来，可带孩子探望父母亲，或接送父母到自己家中看孙子。

“终生为母”宣导主任吴雅仪（58岁）和家人的感情非常深厚，大家庭约40人左右都会轮流探望家中长辈，包括90岁高龄的家婆。

她本身育有四名女儿和一个孙，包括一名在国外公干的女儿。

“之前只能限制最多两人探访时，我们都得两两探望家婆，家婆见曾孙的机会也更少。前天政府宣布放宽限制，我们立即打电话告诉她这个周末能有更多人探望她，和她吃饭说话，虽然看不到她当时的表情，也从语气中听得出她真的很开心。”