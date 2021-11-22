“重新探索新加坡”消费券购买的旅游产品享用期限延至明年3月底

（早报讯）新加坡人可用“重新探索新加坡”消费券预订或购买明年3月31日前的酒店、景点和导览活动等旅游产品，不过他们须最迟在年底前使用消费券购买这些产品。

新加坡旅游局早前宣布将“重新探索新加坡”消费券计划延长半年至今年底，国人也须在这个期限前完成消费体验。

截至本月1日，已有将近130万名本地公民使用消费券至少一次，共有160多万宗交易，消费券计划已为本地旅游相关企业带来了约2亿5600万元收入。

不过旅游局指出，一些旅游景点削减每天可容纳的人数并限制每组旅客人数，导致一些公众无法兑换消费券。

为了让更多人能在国内旅游，旅游局今午（11月22日）宣布，公众可用消费券预订或购买明年3月底前的旅游产品。当局鼓励公众尽早规划行程及预订想要的产品，尤其是在来临佳节期间以及12月和3月学校假期。

五大预订平台——客路（Klook）、Trip.com、樟宜首选（Changi Recommends）、GlobalTix，以及Traveloka，将从即日起增加更多供公众预订的日期时段。

需要帮助的公众，可在今年底前携带身份资料到柜台请工作人员帮忙兑换消费券。

从明年1月1日起，五大平台不再允许公众使用消费券，全岛柜台也会关闭。