新加坡少男辅育所提供更完善设施 助青少年重新融入社会

（早报讯）前称为新加坡男童收容所的新加坡少男辅育所（Singapore Boys’ Home）两年前设立的新院所融入了更多社区元素，提供更完善和全面的设施，协助收容所的青少年重新融入社会。

新的少男辅育所位于裕廊西武林通道（Bulim Drive），在2019年11月9日投入运作，因冠病疫情延至今天（11月22日）举行开幕仪式，由社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高主持。

辅育所共有七座大楼，当中五座是青少年的住所，一座是教育中心，另一座则是行政大楼。住所有259个床位、分89个宿舍房间，每个房间也特别设计得比较小，只容纳一至五个人。

其中一座住宿楼的房间也设计得与普通住家睡房相似，让参与日释放计划（Day release scheme）的青少年能在与普通居家相似的环境下完成剩余的刑期，让他们更快适应回到社会里生活。辅育所也在一些地点安装试用生物认证技术的门控，让青少年能有更大的独立感。

除了设有更多教课室、活动空间以及辅导室，辅育所也设有可用来进行O水准考试的科学实验室、足球场、室内体育馆、图书馆以及青少年活动中心。家长探访区也有所改进，由家长探访厅、活动室和辅导室组成。辅育所的多个走廊也特地画上激励人心的壁画和励志名言。

此外，少男辅育所也推出几项新的计划，比如与体育关怀（Sportcares）合作，举办足球项目，通过足球学习正确与正面的人生价值观。辅育所也在青少年的日常学习融入数码科技，比如让他们能在多媒体室学习如何制作音乐和做播音员。

从明年起，辅育所也会逐步通过平板电脑来辅助青少年的课堂学习体验，例如学生学习网站、烹饪视频和帮助他们调节情绪和练习正念的应用。