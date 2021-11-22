新捷运调整三条巴士服务路线

（早报讯）22号、65号及506号巴士路线与滨海市区地铁线重叠，新捷运将从下个月12日起，调整这三条巴士服务的部分路线。

新捷运指出，市区线可为乘客提供更快的乘车选项，与这条地铁线重叠的巴士路线乘客量因此减少，尤其是长途车程。

目前往返宏茂桥和淡滨尼巴士转换站的22号路线，调整后将往返宏茂桥和友诺士转换站，不再为友诺士连路和淡滨尼转换站之间的路段提供载客服务。受影响的乘客可换乘地铁或其他巴士服务，包括途经勿洛蓄水池路以及在淡滨尼一带穿行的8号及65号巴士。

往返淡滨尼和港湾转换站的65号巴士，则不会在淡滨尼1道和5道的两对巴士站停靠，而是途经淡滨尼4道。受影响的乘客可改搭21号、67号或168号巴士，再到勿洛蓄水池路换乘65号巴士。

506号巴士目前往返裕廊东和东海岸上段，也会途经大巴窑一带。该巴士路线调整后，会往返裕廊东和实龙岗，中途会使用衔接武吉巴督和大巴窑的泛岛高速公路（PIE）路段。

受影响的东部乘客，可在勿洛蓄水池路和大巴窑之间的路段乘搭5号、8号或59号巴士。其中5号和59号会通过PIE往返大巴窑和惹兰友诺士。

乘客也能乘搭21号、25号、28号、45号、46号、67号以及228号等在东部运行的巴士路线，或乘搭地铁到更远的地区。