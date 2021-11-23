（早报讯）美国三大股指表现不一，道琼斯工商指数上涨0.05％，标普500指数和纳斯达克指数则分别下跌0.32％和1.26％。

缺乏利好因素推动，本地股市维持横摆状态。新加坡海峡时报指数微涨4.74点或0.15%，闭市报3237.08点。

以下是今天（11月23日）值得关注的股票：

1.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）昨天深夜宣布，斥资14亿元收购17个位于中国、越南和日本的甲级物流资产。

当中，13个是中国房地产，另外3个位于越南。中国和越南资产的净可出租面积为105万1525平方米、承诺租用率91％、加权平均租约（WALE）2.9年；日本资产的净可出租面积13万3456平方米、承诺租用率82.5％、加权平均租约1.7年。

信托管理总裁黄洁说，冠病大流行凸显物流的重要性，以及让供应链韧性更受到重视，带动了对现代物流空间的需求。

丰树物流信托今早开市前要求暂停交易。

2.吉宝企业旗下吉宝海事子公司吉宝远东，取得一家更新能源公司总值约1亿1000万元的合同，建造两座海上变电站。该变电站预计2024年竣工，并用于海上风电场。

3.美德向邦医疗国际（Medtecs International）昨天发布业务报告指出，由于转向较低利润的代工产品，以及销售和分销成本上扬，集团首九个月净利下滑77.2%至1926万美元（2623万新元），营收下滑59.8%至1亿1535万美元。

4.奥斯国际（Ossia International）昨天披露，公司已向新交所申请宽限多12个月时间，以达到脱离新交所观察名单的要求。