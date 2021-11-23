黄循财：慎防“新部落主义”加剧社会分化

（早报讯）新部落主义在世界各地兴起，人类本能地寻找与自己相似的人，不论是种族宗教、性别性向或政治身份。然而，部落认同一旦生根，就很难达成任何妥协。新加坡人因此须抵抗这个本能，跨越身份界限，与他人建立理解和互信。

财政部长黄循财今天（11月23日）上午在新加坡政策研究所与拉惹勒南国际关系学院针身份课题联办的座谈会上，阐述了部落主义（tribalism）的历史、它在许多社会所造成的危害，及部落与社区（community）的不同。

黄循财说，许多古代帝国都曾与部落主义作斗争，从古罗马到新亚述帝国，包括秦始皇在征服他国时也焚毁无数哲学文献和专著，目的是以秦国的官方身份、语言和思想统一中国。

如今，许多国家已拥护“公民身份”的概念，但民族认同与部落认同之间由来已久的冲突仍是国家内部和国家之间暴力的最强大驱动力之一。

黄循财说，“部落”不仅仅是种族课题，有其他身份标志正在推动所谓的“新部落主义”。例如，如今在西方上演的文化战争横跨许多课题，从堕胎权到投票权，从觉醒文化（woke culture）到疫苗接种和戴口罩。

即使是在有着大熔炉精神的美国，人们不同的意识形态和身份也加剧了政治分化。越来越多共和党人和民主党人以极其消极的态度看待对方。黄循财说：“即使是挽救生命的公共卫生措施，如戴口罩和接种疫苗，也成为政治身份的标志。连科学也不再能免于政治争论，更别提经济或文化。”

他强调，部落主义或许感觉像是社区，但两者并不相同。社区是包容融入，是相互关怀，但部落主义本质上是排他的，是相互仇恨，是非友即敌。

部落认同一旦生根，就很难达成任何妥协。黄循财说：“因为当我们将政治建立在身份上时，任何妥协似乎都是一种耻辱。每一次委屈都会威胁到自我价值。每一次挫折都是对自我意识的挑战。”

新加坡虽然处于较好的位置，但不能假设目前所享有的和谐是稳固或永久的。黄循财说，过去几代的新加坡人都相信，新加坡作为一个国家所代表的意义，超出了他们自己的部落本能和情感。“这不是本能的选择，也不是许多其他社会的自然做法。”

因此，新加坡人必须继续抵抗这个本能，愿意跨越身份界限，与他人建立理解和互信。