黄循财：新加坡是不同部落身份的混合体 须尽力解决每个部落的合理关切

（早报讯）财政部长黄循财说，新加坡是不同“部落”身份的混合体，须理解和尽力解决每个部落的合理关切。

他今早（11月23日）在新加坡政策研究所与拉惹勒南国际关系学院针身份课题联办的座谈会上说，新加坡的多元种族社会虽是亚洲三大文明——中国、印度和东南亚混合而成，却没有其悠久历史或土著文化将人们团结在一起。

我国建国领导人因此不遗余力地采取措施来维护种族与宗教和谐，如内部安全法令、种族比例政策。黄循财说，新加坡人做出了不可能的选择，尽管仍有不完美之处，但它确保了半个多世纪以来，不同部落的人们和平共处。

但这样的和谐状态始终处在刀刃上，需要不断关注和谨慎处理。黄循财认为，作为起点，人们须认识到身份政治的吸引力，源自人们在现实生活中感受到的差异。不同群体都有他们真实而合理的关切和焦虑。

例如，相较于男性，女性继续承担较多的家务，在工作中获得的认可也较少。同性恋、双性恋与跨性别者（LGBTQ）也觉得社会不接受他们，甚至视他们为不同。

黄循财说：“我们不能对这些群体中的任何一个说，他们的担忧是不合理或夸大的。如果我们要践行新加坡的建国精神，每个新加坡人都应该在我国社会中占有一席之地，不论他或她的背景、地位、种族或文化身份。”

他认为，这是一个公平公正的社会所必备的。我国面临的挑战因此是理解并尽力解决每个部落的合理关切。