黄循财：通过建立信任应付身份政治抬头

（早报讯）新加坡人应加强人际关系，建立信任，应付部落主义和身份政治抬头的现象。

财政部长黄循财今天（11月23日）上午在新加坡政策研究所和拉惹勒南国际关系学院针对身份课题联办的座谈会上说，一旦人们彼此失去信任，社会很快就会支离破碎。

认识不同的人和建立信任须要一步一步来，但新加坡人可以努力加强拉近人际距离的社会规范，如关怀他人、保持友善和优雅。

黄循财说，疫情期间，前线工作人员默默坚守岗位，让社会能继续运作，甚至超出职责范围照料冠病病患，这些都体现了社会最好的一面，这些价值观也应被认可。

人们也应避免对其他群体抱持既定印象，认为每个群体都是单元、同质的。黄循财说，许多人也许对他人的族群、性别、宗教和政治倾向带有既定看法，少数群体也尤其容易受到偏见。

他指出，如果把对其他人的了解简化为单一维度，对于与自己不同者的看法就会加深，久而久之就会通过这样的视角看待所有课题，要找到中间地带或利及所有群体的方案也会越来越困难。

“我们应该抵抗将自己与他人分开的本能，而相反地应该愿意建立横跨身份界限的理解和共同之处。”

黄循财说，人人都有多重身份，无论自己的种族、性别或性倾向，每个人首先是新加坡人，而作为新加坡人不代表必须放弃其他的身份。

“如果我们维护这样的观点，即作为新加坡人是一种信念和选择，新加坡人的身份也优于我们其他的身份和倾向，这就让所有人有了重要的共同点，就能围绕这点建立认识和信任，在困难的课题上讨论分歧和寻找中间地带，并不断寻找前进的方法。”

第三，我国也应发扬经商的本能。黄循财说，贸易并不只是经济交易，更是以互惠、互信、互利的规范为本。给社会定调时，这样的本能至关重要，建国先辈也深明合作才是最好的前进方式，而不是竞争和冲突。

黄循财说，新加坡人应继续相互接触、合作和共谋互利，也必须彼此聆听、理解、妥协和磋商，寻求共赢，因为彼此合作和相互学习，力量更大。

新加坡也必须继续提倡包容性增长，给所有新加坡人过上好生活的希望和平等机会。黄循财说，西方国家中产阶层数十年来面对收入停滞、大学毕业生学贷高筑却又找不到工作的困境，使极端政治获得支持。

黄循财说，政府绝不允许在新加坡发生这样的事，并会继续努力提倡包容增长，确保所有新加坡人能成功追逐理想。这将让我国突破零和思维，不使特定群体认为其他群体的成功是以自己的牺牲作为代价，或是认为每个“部落”的挫折都是非常大的冤屈。

“我们会尽一切所能，确保每个新加坡人的新加坡梦都能成真。”