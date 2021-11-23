黄循财：担当公平中间人 政府不让任何人受排挤

（早报讯）政府必须也将永远是个公平和诚实的中间人，不会让任何群体感受到被无视或排挤。

财政部长黄循财今天（11月23日）上午在新加坡政策研究所和拉惹勒南国际关系学院针对身份课题联办的座谈会上，强调政府与所有人共同开拓共同空间的承诺不会动摇。

他说，虽然不一定总能成功确立不同群体在各个课题，尤其是争议性课题上的共识，但即便在这样的情况，政府也会竭力注意不同群体的挑战和需要，制定适宜的政策，并说服社会全体相信这是公平的前进方式。

“我们在政府组屋的种族比例政策（Ethnic Integration Policy）和特选学校计划上已这么做，在其他课题上也会继续如此。”

黄循财说，政府不会总会找到完美的解决方案，但绝不会让任何群体感到不受重视、被忽略，或受排挤。

“我们不会让任何群体觉得受限或受歧视。所有人必须感觉到自己是新加坡对话和新加坡家庭的一部分，也要感觉到有希望。”

随着新加坡逐步走出冠病疫情，我国应当心不让分歧成为人与人之间的长久隔阂。黄循财说，我国应该加倍努力，消除分歧，加强彼此间的联系。

“政府将与所有人共同开拓共同空间，打造人人能发表观点、人人被赋予能力塑造积极改变的社会，这项承诺不会动摇。”