可伤皮肤眼睛 公众应停用不安全紫外线消毒灯

（早报讯）冠病疫情期间，UVC紫外线杀菌消毒产品大受欢迎，但质量不过关的同类产品会对人体产生危害。

国家环境局和各大网络销售平台运营商合作，至今已将大约8000个不安全的UVC（ultraviolet-C）紫外线杀菌消毒器货源下架。

环境局今天在文告中建议公众不要购买任何没有安全保护功能的UVC紫外线消毒产品，也不要在家使用这些不安全的UVC消毒器。

如果使用这些不安全产品，或是不当使用，人体会暴露在UVC的辐射中，造成眼角膜受损、皮肤灼伤甚至脱皮，应立即停止使用。长期暴露在紫外线辐射下，还会加速皮肤老化并增加患皮肤癌的风险。

当局建议消费者为消毒用途而购买UVC紫外线消毒产品时，应留意产品是否有以下安全功能。

如果是便携式UVC紫外线消毒灯、台灯、灯泡或光管，应带有感应器，一旦检测到人或动物靠近，就应自动停止运作。此类安全功能可防止用户和附近其他人意外暴露在UVC辐射中。

对于手持UVC消毒器或是便携式UVC消毒棒，当设备面朝上时，重力传感器等安全功能将能自动关闭设备。这是为了防止用户的眼睛或皮肤暴露在UVC辐射下。

如果购买UVC消毒箱，设备应具有安全功能，消毒箱在敞开状态时，UVC灯源应关闭。

紫外线是肉眼不可见的光，分为UVA、UVB和UVC三段。其中，UVC波长最短，范围为100到280纳米；它的能量最高，也是杀菌最有效的波段。UVC消毒器通过发射短波紫外线杀死微生物的基因，起到对细菌和病毒的灭活作用。

但由于UVC会损坏基因，因此用户须避免直接暴露在UVC辐射中。

环境局一直在与主要零售商合作，并建议所有实体店和网络销售平台不要销售不安全的UVC消毒器。迄今大约有8000个不安全的UVC消毒器货源被移除。

环境局表示：“尽管环境局已尽一切努力与主网络销售平台运营商合作，但鉴于大量零售商可能会不时在在这些平台上登广告，环境局建议公众在购买UVC紫外线消毒器时谨慎行事。”

当局也特别提到，网络销售平台运营商如亚马逊、Carousell、Ezbuy.sg、Qoo10. sg和Shopee有在积极下架平台上发现的不安全UVC消毒器货源。