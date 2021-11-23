梧槽黄金地段预购组屋最抢手 四房式每单位九人争购

（早报讯）11月份预购组屋销售活动将于今晚截止，建屋发展局推出的4501个单位中，梧槽黄金地段预购组屋项目的四房式组屋最多人争购，整体申购率达8.9，第二次购屋者申购率更达89.3。

根据建屋局网站的数据，截至今天（11月23日）早上11时，共有6055名买家争购梧槽黄金地段组屋的680个四房式单位。三房式单位则没那么受欢迎，整体申购率为2.6，第二次购屋者申购率是33.8。

坐落惹兰勿刹地铁站旁的River Peaks I和River Peaks II是首个在黄金地段组屋模式下推出的预购组屋项目。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣受访时指出，梧槽黄金地段预购组屋申购率未达到更高的水平，意味着政府所采取的一系列措施如津贴回收、将最低居住年限延长至10年等，有效减缓需求。

“这一数字证明了当局所采取的限制是足够的，如果申购率太低的话，说明限制太过严格，没有人要购买；申购率太高，则代表限制根本起不了作用。”

麦俊荣认为，梧槽预购组屋的申购率没有预计中高，也可能是因为不少买家选择申购距离梧槽不远的加冷黄埔项目。

“加冷黄埔的项目位于市中心的外围，但它没有受到黄金地段组屋的申购限制，所以一些买家可能转而选购这个组屋。”

加冷黄埔Kent Heights四房式单位整体申购率达到5.7，第二次购屋者申购率为27.5。

新加坡国立大学城市与房地产研究院院长程天富说，其他原因如等候时间较长、价格较高等，也对梧槽黄金地段组屋申购率有所影响。

梧槽黄金地段组屋三房式单位不含津贴的售价介于40万9000元至47万4000元之间，四房式单位售价则介于58万2000元至68万8000元。这个项目的等候时间长达71个月，预计2028年第二季竣工。

在非成熟市镇方面，最受欢迎的是后港两个项目的五房式单位，整体申购率达到5.3，第二次购屋者申购率为21.8。

程天富说，虽然后港属于非成熟市镇，但是周边的设施都非常完善，也靠近地铁站，因此颇受买家欢迎。

最受欢迎的二房式灵活单位是蔡厝港的Heart of Yew Tee，共有673名买家争购68个单位，整体申购率达9.9。

唯一出现申购率低于1，即申购者少过预购组屋单位的是裕廊西Nanyang Opal的三房式单位。这些三房式单位的首次购屋者和第二次购屋者的申购率都偏低，因此整体申购率仅0.9。