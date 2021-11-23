（早报讯）裕廊岛将转型为可持续能源和化工园区，岛上的能源与化工业者将增加可持续产品的产出，以及致力于推动可持续的生产方式，以减少碳排放和污染。

在2050年之前，裕廊岛的能源与化工业者的可持续产品产出将比2019年的水平增加四倍，每年通过低碳解决方案减少600万公吨碳排放。

在实现2050年目标的过程中，我国也设定了一些里程碑。到2030年，能源与化工业者的可持续产品产出比2019年增加1.5倍，炼油厂和裂解厂的能源效率须提高到世界前四分之一，并实现至少200万公吨碳捕集（carbon capture）的潜能。

我国今年推出2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）。在发展蓝图的绿色经济支柱中，首次提出将裕廊岛转型为一个可持续发展的能源和化工园区的概要。

贸工部长颜金勇今天（11月23日）出席新加坡蚬壳能源与化工园的塑料热解油提升装置的动土仪式上宣布了这项转型计划。

颜金勇说，我国是世界领先的能源与化工中心之一。在2020年，该领域贡献我国国内生产总值3％，占经济产出五分之一，雇佣了超过2万7000人。包括蚬壳在内的能源与化工公司的一些关键领导职位也是由新加坡人担任。

除了这些直接的好处，颜金勇指出，能源与化工业对其他行业，如贸易和物流，有很强的外溢效应。同样重要的是，作为一个以出口为导向的行业，它有助于新加坡与世界接轨。

“我们估计全球对化工产品的需求将出现强劲增长，新加坡有能力抓住这一增长趋势。但该领域面对一个重大挑战，也就是它对气候变化的影响。”

为此，能源与化工业者已积极作出回应。不少公司的产品正转向低碳燃料、可再生能源以及可持续发展的化工产品组合，甚至为业务设定了相当有企图心的目标。例如蚬壳和英国石油公司（BP）宣布，石油与天然气投资组合将减计多达175亿美元（约239亿新元）和220亿美元，作为2050年净零排放目标的一部分。

此外，能源与化工业在采用低碳技术和燃料方面，扮演重要角色。蚬壳的新装置将塑料热解油转化为工厂的化学原料，预计于2023年开始生产。这将是蚬壳在全球第一个塑料热解油提升装置，每年产量达5万公吨，相等于78亿个塑料垃圾袋的重量。塑料热解油是一种由难以回收的塑料垃圾，通常会被填埋。

蚬壳也正在考虑投资建设一个使用废弃物和植物油生产生物燃料的设施，该设施每年产量估计达55万公吨。

颜金勇说：“这些解决方案将帮助其他行业，例如航空业实现去碳化。也许不久之后，你从樟宜机场搭乘的航班也将由新加坡制造的可持续生物燃料所驱动！”

经发局今天发布“可持续裕廊岛”报告（Sustainable Jurong Island），详细说明了政府将裕廊岛改造成一个可持续能源和化工园区的计划。这份报告在新科研、裕廊集团、能源局（EMA）及国家环境局（NEA）的协助下完成。