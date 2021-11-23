指定小贩中心和咖啡店五人堂食 仍以一两人居多

（早报讯）11个指定小贩中心和七家咖啡店今天起允许多达五名完成冠病疫苗接种的食客同桌用餐，但小贩中心仍以一桌一到两人的食客居多，受访摊贩预计需过几天才会看到新措施的成效。

记者今早走访率先开放五人堂食的庙弯巴刹和勿洛熟食中心时发现，尽管设置了多张四人桌，但个别小贩中心只有约五桌有超过两名食客。淡滨尼天地小贩中心午餐时间则有将近四成的桌子有超过两人入座，当中以三人一组的居多。

在庙弯巴刹经营素食摊的田圣峰（41岁）说，虽然早上的人潮比上周多一两成，但因为今天是工作日，所以选择打包和单独用餐的人仍比较多。

他说：“现在新措施刚刚实施，有的人还是因为担心疫情而不敢出来堂食，因此今天生意量没有明显提升。”

勿洛熟食中心鸡饭摊位助手迈蒙（Maimon Mohamed，52岁）也说，今天生意和往常无异，预计周日的生意也不会有太大的区别。

在该摊工作四年多的她说：“不过，我相信更多家庭会在周末前来，因此收入应该会有所增长。”

另据观察，各小贩中心的出入口都有五到六名工作人员，包括安全距离大使和执法人员。他们有人检查疫苗接种状态、有人给欲堂食的食客贴纸，也有人解答公众的疑惑，一切井然有序，因此没有出现排队人潮。

据了解，国家环境局今天将在允许五人堂食的熟食中心增添人手，其中勿洛熟食中心直到晚上10时都会有安全距离大使和执法人员站岗。

退休人士张美玲（76岁）今早就与好友相约在合乐路（Havelock Road）一带，并步行20分钟到庙弯巴刹叙旧。

张美玲五年以来每周都会和这三个朋友一起步行运动，过去两个月却因为社交聚会和堂食人数的顶限为两人，难以见面。

她说：“五人堂食的消息一出来，我们都很兴奋，群组的短信响个不停，当天就约好在老地方见。”

三巴旺山熟食中心半数桌子仍然被封

在三巴旺山熟食中心，软件工程师杨智程（25岁）今日和几名同事专程搭巴士来此共进午餐。他说，此前因人数限制，分桌坐不易找到这么多座位，因此大家通常会选择打包。

三巴旺山商联会主席许振炳受访时表示，这里有36间摊位，且两个出入口也比较方便管理，或许是成为宏茂桥区唯一一间开放五人堂食的熟食中心的原因。

据了解，这里在昨天中午就已将部分围起的六人桌重新规划以供多人堂食，但受限于安全距离，目前仍有约半数的桌椅围有封条。

许振炳说：“有很多附近工作的人会来这里吃，照今天的情形来看生意是不错的。”

他还透露，昨晚已有多名同行食客前来，他们误以为小贩中心也是周一开放五人堂食，最后不得不分桌用餐。