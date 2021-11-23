快乐山旧警察学院一带拟建5000个组屋单位

（早报讯）快乐山旧警察学院一带将发展组屋区，可兴建共约5000个住家单位，预计未来五年内首推预购组屋项目。区内极具历史价值的四座旧警察学院建筑拟保留。

建屋发展局、市区重建局和新加坡土地管理局今天联合发表文告指出，快乐山（Mount Pleasant）主要包括前警察学院的地段将打造新组屋区。

占地33公顷的组屋区位于汤申路和泛岛快速公路旁边，地点靠近大巴窑市镇，未来的居民也可享有汤申—东海岸线快乐山地铁站带来的交通便利。该地铁站作为组屋区的一部分，将配合区内组屋的落成启用。

新选址的丘陵地形是一大特点，加上坐拥旧警察学院和战前黑白洋房，也靠近武吉布朗和中央集水地带自然保护区，深具历史人文价值。

当局针对该处展开详尽的文化遗产研究，也进行了环境影响研究，评估其历史和生态价值，以便在发展规划中减低对自然和建筑环境的影响。当局也征询了文化遗产与自然组织、警队等利益相关方的看法。

新组屋区的设计将呈现历史与自然的交织。其中，当局根据文化遗产研究结果及相关反馈，计划提议保留新组屋区内极具代表性的四座旧警察学院建筑，以及组屋区外的另两座标志性建筑。

国家发展部长李智陞在今早（23日）的媒体说明会上指出，新组屋区的选址自1998年来已被划为住房用途，鉴于人们对组屋的需求持续偏高，政府决定动用这幅地段。

他说，此次规划体现政民携手保护和提升历史文化遗产的方针，当局得以试行在规划过程中结合大型文化遗产研究，并从中汲取经验，探讨为文化遗产影响评估制定框架。

李智陞指出，政府下来会公布更多有关规划过程与决策的信息，邀更多新加坡人参与。“我们希望这能帮助新加坡人更好地了解个中取舍，与我们一同合作取得适当平衡。”