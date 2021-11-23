牛车水路边摊位有半年40％租金折扣

（早报讯）​牛车水商联会将为那一带的独立路边摊位提供半年的四成租金优惠，吸引更多不同类型的租户加入。

牛车水商联会今日发表文告宣布，将从明年1月9日至7月8日间为位于史密斯街（Smith Street）、宝塔街（Pagoda Street）、硕莪巷（Sago Street）和丁加奴街（Trengganu Street）一带的独立摊位新租户提供40%的租金折扣。

现有的独立摊位业者若继续在牛车水营业也同样将在1月11日后享有多六个月的租金优惠。

早在今年6月，牛车会商联会就宣布将为69个位于牛车水一代街市的独立摊位推出租金优惠，让摊主在今年7月9日至明年1月10日间的首五个月享有60%的折扣，第六个月则免租。目的是为了吸引更多新的租户，丰富牛车水独立摊位的类型。

文告引述牛车水商联会执行董事林玉璇说，希望将牛车商联会能在这段难熬的时间段帮助租户一起度过难关。“我们承诺在这个充满挑战的时期支持我们的租户。我们的目标是与租户建立长期合作关系，不仅通过提供租金回扣，还包括强有力的措施来推动牛车水成为国人和游客的旅游目的地。”

文告也称，自2021年初，牛车水商联会与租户以及利益相关者合作，丰富租户类型，专注于支持遗产、艺术和文化以及新加坡本地品牌，吸引人潮。

牛车水商联会也将在本月26日至28日在宝塔街举办“Twilight黑五周末市集”，售卖家居饰品、婴儿与儿童食品、节日礼品，保健品等。

此外，牛车水的一年一度的佳节集市（Festive Market）也将在12月10日至12日以及12月17日至19日的两个周末举行。

牛车水也将在今年佳节集市的第二周首次向公众展示一系列专属赛车压铸模型，其中包括老式的达特桑(Datsun)以及经典的迷你库伯(Mini Coopers)，供公众一同合影。