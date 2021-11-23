诈骗新招 扮网络买家引卖家入钓鱼网站“收款”

本地出现诈骗新招！不法之徒假冒网络买家行骗，上个月至今，44人损失3万5000元。

警方今天（11月23日）发出文告，指当局近来注意到本地出现新骗局，有不法之徒冒充网络买家行骗。

自今年10月以来，至少44人成为此类骗局的受害者，诈骗总额约3万5000元。

文告披露，骗子据称通过网络平台接触受害者，并表示有兴趣购买对方的物品，接着要求通过PayNow付款。

随后，受害者将收到来自“网络市场”的电邮，确定对方已付款，但受害者必须点入指定的网络链接才能接收。

不过，这个链接实为钓鱼网络链接，受害者点入后将被带入虚假的银行网页。

受害者随后将被指示登录银行账户收款，最后发现账户进行了未经授权的交易时，才意识到被骗。

警方提醒，公众可采取以下预防措施：通过评论和评级验证买家资料；不要点击未经请求的电邮及短信中提供的网络链接；与官网核实信息的真实性或来源；切勿透露个人或网银行详细信息和一次性密码（OTP）给任何人；发现欺诈交易时立即通知银行。

警方表示，公众若有关于此类诈骗案的信息，可拨打警方热线1800-255-0000通报，或拨打999获得紧急援助；亦可拨打1800-722-6688或上网到www.scamalert.sg寻求相关建议。