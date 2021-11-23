马国男扮女人 勒索同乡万元

马国男子得知同乡刚获得一笔保险金，又获悉他难以抵抗美色，于是和另一人串谋，冒充女郎发短信与同乡搭讪，还发艳女裸照套他入陷阱，再狮子开大口地勒索1万元。

现年36岁的萨瓦南（Sarvanan A/L Ellankovan）面对两项勒索罪，他昨日（11月22日）承认一项，另一项交由法官下判时一并考量。

调查揭露，去年11月14日，被告和同谋拉扎库玛（Rajakumar A/L Sumugam，50岁）及一些同乡喝酒聊天时，得知受害人（51岁）最近刚得到一笔保险金，而且无法抵抗美色。

受害人和拉扎库玛是同事，被告便跟他要了受害人的手机号码。

数日后，被告和拉扎库玛串谋勒索受害人，以女郎的身份给受害人发短信，除了用暧昧言语撩拨受害人，还从网上找来裸照发给受害人，让受害人以为是和他聊天女子的自拍裸照。

被告从去年11月24日开始与受害人聊天，受害人在30日已完全上钩，在收到裸照后还“回敬”自己的八张裸照及三个露宝视频。

隔天，被告转变身份，以女郎丈夫的身份打电话给受害人，质问他与“妻子”间的关系，并要他交出1万元了事。被告还恐吓受害人，称若没收到钱，就会将他的裸照及视频散播出去。

受害人吓得马上转4000元给被告，而被告把其中1100元分给了拉扎库玛。

4000元到手不罢休 还要求再补5000元

4000元到手后，被告还要受害人再补上5000元，受害人吃不消决定报警。

去年12月2日，被告拿到4000元后不肯罢休。在8日再度向受害人索讨另外5000元。受害人说自己没那么多钱，被告便称“妻子”的弟弟是流氓，拿不到钱就会去找他。

其实，受害人在12月7日已到警局报案，被告和同谋在12月8日被捕，两天后被控上法庭。

主控官指被告预谋干案，精心策划勒索过程，促请法官判他坐牢两年六个月，及一下鞭刑。

被告的代表律师则认为，被告是初犯，觉得两年三个月及一下鞭刑即可。

法官最终判被告坐牢两年三个月及一下鞭刑。